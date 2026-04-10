  • Sreenanda Missing Case: ശ്രീനന്ദയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹം കിടന്നത് 1500 അടി താഴ്ചയിൽ

Karnataka Malayali Girl Missing: ഡ്രോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 10, 2026, 01:02 PM IST
  • ചിക്കമം​ഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായത്
  • 1500 അടി താഴ്ചയിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്

ബെം​ഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ചിക്കമഗളൂരുവിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ കാണാതായ പാലക്കാട് കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശിനി ശ്രീനന്ദയുടെ (14) മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ബാബാ ബുധൻ ഗിരിയിലെ മാണിക്കധാര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപമുള്ള വ്യൂ പോയിന്റിൽ വച്ചാണ് പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായത്.

മലയടിവാരത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇന്ന് പരിശോധനകൾ നടന്നത്. നാല് ദിവസമായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. നാൽപ്പതംഗ വിനോദസഞ്ചാര സംഘത്തിനൊപ്പം എത്തിയ ശ്രീനന്ദയെ സംഘത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് കാണാതാവുകയായിരുന്നു.

ഡ്രോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തിയത്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘവും കർണാടകയിലെത്തി പ്രാദേശിക പൊലീസുമായി സഹകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി. ശ്രീനന്ദയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെയുണ്ട്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

