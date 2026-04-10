Sreenanda Missing Case: ശ്രീനന്ദയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹം കിടന്നത് 1500 അടി താഴ്ചയിൽ

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ചിക്കമഗളൂരുവിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ കാണാതായ പാലക്കാട് കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശിനി ശ്രീനന്ദയുടെ (14) മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ബാബാ ബുധൻ ഗിരിയിലെ മാണിക്കധാര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപമുള്ള വ്യൂ പോയിന്റിൽ വച്ചാണ് പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായത്.
മലയടിവാരത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇന്ന് പരിശോധനകൾ നടന്നത്. നാല് ദിവസമായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. നാൽപ്പതംഗ വിനോദസഞ്ചാര സംഘത്തിനൊപ്പം എത്തിയ ശ്രീനന്ദയെ സംഘത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് കാണാതാവുകയായിരുന്നു.
ALSO READ: വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ കാണാതായ മലയാളി പെൺകുട്ടിക്കായി നാലാം ദിവസവും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു; കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഘവും തിരച്ചിലിന്
ഡ്രോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തിയത്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘവും കർണാടകയിലെത്തി പ്രാദേശിക പൊലീസുമായി സഹകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി. ശ്രീനന്ദയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെയുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.