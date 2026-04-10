English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Sreenanda Missing Case: വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ കാണാതായ മലയാളി പെൺകുട്ടിക്കായി നാലാം ദിവസവും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു; കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഘവും തിരച്ചിലിന്

Karnataka Malayali Girl Missing: ബാബാ ബുധൻ ഗിരിയിലെ മാണിക്കധാര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപമുള്ള വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ശ്രീനന്ദയെ കാണാതായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 10, 2026, 12:47 PM IST
  • നാൽപ്പതംഗ വിനോദസഞ്ചാര സംഘത്തിനൊപ്പമാണ് ശ്രീനന്ദ ഇവിടെയെത്തിയത്
  • സംഘത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് പെൺകുട്ടിയെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു

ബെം​ഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ചിക്കമഗളൂരുവിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ കാണാതായ പാലക്കാട് കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശിനി ശ്രീനന്ദയ്ക്കായുള്ള (14) തിരച്ചിൽ നാലാം ദിവസവും പുരോഗമിക്കുന്നു. ബാബാ ബുധൻ ഗിരിയിലെ മാണിക്കധാര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപമുള്ള വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായത്.

Add Zee News as a Preferred Source

നൂറംഗ ദൗത്യസംഘമാണ് ഇന്ന് തിരച്ചിലിനായി രംഗത്തുള്ളത്. മലയടിവാരത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നത്. നാൽപ്പതംഗ വിനോദസഞ്ചാര സംഘത്തിനൊപ്പമാണ് ശ്രീനന്ദ ഇവിടെയെത്തിയത്. സംഘത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് പെൺകുട്ടിയെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു.

ഡ്രോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിലവിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘവും കർണാടകയിലെത്തി പ്രാദേശിക പൊലീസുമായി സഹകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ശ്രീനന്ദയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് തുടരുകയാണ്.

പ്രാദേശികമായ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. പെൺകുട്ടിയെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാകാമെന്ന സംശയവും കുടുംബം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വിപുലമായ തിരച്ചിലാണ് മലനിരകളിൽ നടന്നുവരുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

SreenandaSreenanda Missing CaseKarnataka

Trending News