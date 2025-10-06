English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vandalur Zoo Lion: ഞാൻ ഇങ്ങ് വന്നിട്ടുണ്ടേ..! തമിഴ്നാട്ടിലെ മൃ​ഗശാലയിൽ നിന്നും കാണാതായ സിംഹം തിരിച്ചെത്തി

അഞ്ച് വയസുള്ള ആൺ സിംഹത്തെയാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ കാണാതായത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 6, 2025, 08:36 PM IST
  • സിംഹത്തെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന 50 ഏക്കർ പരിധിയിൽ തെർമൽ ഇമേജിങ് ഡ്രോണും ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത്.
  • ഷേർയാർ എന്ന സിംഹത്തെയാണ് കാണായതായത്.

Vandalur Zoo Lion: ഞാൻ ഇങ്ങ് വന്നിട്ടുണ്ടേ..! തമിഴ്നാട്ടിലെ മൃ​ഗശാലയിൽ നിന്നും കാണാതായ സിംഹം തിരിച്ചെത്തി

തമിഴ്നാട്ടിലെ വണ്ടല്ലൂർ മൃഗശാലയിൽ നിന്ന് കാണാതായ സിംഹം തിരിച്ചെത്തി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി സിംഹത്തിനായി തെരച്ചിൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. സിംഹത്തെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന 50 ഏക്കർ പരിധിയിൽ തെർമൽ ഇമേജിങ് ഡ്രോണും ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത്. ഷേർയാർ എന്ന സിംഹത്തെയാണ് കാണായതായത്. 

അഞ്ച് വയസുള്ള ആൺ സിംഹമാണിത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് ഇതിനെ കാണാതാകുന്നത്. വൈകിട്ട് കൂടിനടുത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്താറുള്ള സിംഹം എത്താതായതോടെയാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് വണ്ടല്ലൂരിലെ മൃ​ഗശാലയിൽ സിംഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നത്. സാധാരണ പരിശീലനത്തിലിരിക്കെ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ സിംഹം കൂട്ടിലേക്ക് വരാത്തത് പതിവാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Also Read: Bihar Assembly Election 2025: ബിഹാർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, വോട്ടെണ്ണല്‍ നവംബർ 14ന്

സിംഹത്തെ പാർപ്പിച്ചിരിന്ന 50 ഏക്കർ പരിധിയിൽ അഞ്ച് സംഘങ്ങളായി അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് സിംഹം കൂട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. 50 ഏക്കർ പരിധിയിൽ തന്നെ സിംഹം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നുവെന്ന് മൃ​ഗശാല അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സിംഹം തിരികെ കൂട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സിംഹത്തെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മൃ​ഗശാലയിലേക്ക് പ്രവേശനം വിലക്കിയിരുന്നു. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

LionLion MissingVandalur Zooതമിഴ്നാട്കാണാതായ സിംഹം തിരിച്ചെത്തി

