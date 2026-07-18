Vikram 1 Launch Today: സ്കൈറൂട്ടിന്റെ 'വിക്രം 1' ബഹിരാകാശത്തേക്ക്; ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വകാര്യ റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയരാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം!

ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു നാഴികക്കല്ല് കുറിക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ റോക്കറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണം ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ 'സ്കൈറൂട്ട് എയറോസ്പേസ്' വികസിപ്പിച്ച 'വിക്രം 1' റോക്കറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണം രാവിലെ 11.30ന് നടക്കും. 'മിഷൻ ആഗമൻ' എന്നാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ ഒന്നാം വിക്ഷേപണത്തറയിൽ നിന്നും വിക്രം 1 കുതിച്ചുയരാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി. ഐഎസ്ആർഒയുടെ കീഴിലുള്ള ഇൻസ്പേസിന്റെ (IN-SPACe) പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെയാണ് വിക്ഷേപണം.
വിക്രം 1ന്റെ സവിശേഷതകൾ...
1. പൂർണ്ണമായും ഘര ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള റോക്കറ്റ് ആണിത്.
2. 22 മീറ്റർ ഉയരമാണ് റോക്കറ്റിന്. 350 കിലോഗ്രാം ഭാരം വരെ താഴ്ന്ന ഭൂഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് വഹിക്കാനാകും.
3. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 450 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥം കീഴടക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
4. വെറും 15 മിനിറ്റും 46 സെക്കൻഡും മാത്രമാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ ആകെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത്.
5. പ്രഥമ പരീക്ഷണ ദൗത്യമായതിനാൽ വലിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പകരം പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പേലോഡുകളാണ് റോക്കറ്റിലുള്ളത്.
ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പായ 'ഗ്രഹാ സ്പേസി'ന്റെ 'സോളാരസ് എസ് ത്രീ', മറ്റൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പായ 'കോസ്മോസെർവ് സ്പേസി'ന്റെ 'എംബ്രേസ്' എന്ന ബഹിരാകാശ റോബോട്ടിക് കൈ, സ്കൈറൂട്ടിന്റെ സ്വന്തം 'സ്കോപ്പ് സാറ്റ്' എന്നിവയാണ് ദൗത്യത്തിലെ പ്രധാന പേലോഡുകൾ.
ജർമ്മൻ കമ്പനിയായ 'ഡിക്യൂബ്ഡ് സ്പേസി'ന്റെ ഒരു ചെറു സാങ്കേതിക വിദ്യ പരീക്ഷണവും ഇതിലുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ, വിക്രം സാരാഭായ്, സി. വി. രാമൻ, ഡോ. എ. പി. ജെ. അബ്ദുൾ കലാം എന്നിവരുടെ ഒരു അരിമണിയേക്കാൾ ചെറുതായ അതിസൂക്ഷ്മ പ്രതിമകളും റോക്കറ്റിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. ലാബ് നിർമ്മിത ഡയമണ്ട് ആഭരണവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ആശംസ കാർഡുകളും ഈ ചരിത്ര ദൗത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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