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Vikram 1 Launch Today: സ്കൈറൂട്ടിന്റെ 'വിക്രം 1' ബഹിരാകാശത്തേക്ക്; ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വകാര്യ റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയരാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം!

ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് 'സ്കൈറൂട്ട് എയറോസ്പേസ്' വികസിപ്പിച്ച 'വിക്രം 1' റോക്കറ്റ് ആണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 18, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:11 AM IST
Vikram 1 Launch Today: സ്കൈറൂട്ടിന്റെ 'വിക്രം 1' ബഹിരാകാശത്തേക്ക്; ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വകാര്യ റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയരാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം!
Image Credit: Vikram 1 | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Vikram 1 Launch Today: സ്കൈറൂട്ടിന്റെ 'വിക്രം 1' ബഹിരാകാശത്തേക്ക്; ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വകാര്യ റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയരാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം!
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