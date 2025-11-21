Governor: ബില്ലുകളിൽ ഗവർണർക്ക് സമയപരിധി വേണമെന്ന് എം കെ സ്റ്റാലിൻ; യഥാർത്ഥ ഫെഡറലിസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം തുടരും

ചെന്നൈ: ഗവർണർമാർ ബില്ലുകൾ പാസാക്കുന്നതിന് സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് ഭരണഘടന ഭേദഗതി വേണമെന്ന് തമിഴ് നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ. രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസിന് മറുപടിയായി സുപ്രീം കോടതി ഇന്നലെ നൽകിയ നിർദ്ദേശം, 2025 ഏപ്രിൽ 8 ലെ തമിഴ്നാട് ഗവർണർ കേസിലെ വിധിന്യായത്തിൽ ഒരു സ്വാധീനവും ചെലുത്തില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സ്റ്റാലിൻ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സിലൂടെയാണ് അഭിപ്രായം പങ്കുവെച്ചത്.
Our fight for State rights and true federalism will continue!
No rest until amending the Constitution to fix timelines for Governors to clear Bills!
The Supreme Court’s opinion in its answer to the Presidential Reference will have no impact on the April 8, 2025 judgment… pic.twitter.com/YHnD6pxs7c
— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) November 21, 2025
രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇന്നലെ നൽകിയ മറുപടി
ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് 200 പ്രകാരം, ഒരു ബില്ല് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഗവർണർക്ക് അംഗീകാരം നൽകാം. അംഗീകാരം നൽകാത്ത ബില്ലുകൾ നിയമസഭയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണം, അതിനാൽ ഗവർണർക്ക് അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ബില്ലുകൾ പിടിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഈ ബില്ല് അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള വിവേചന അധികാരം ഉണ്ട്. അനിയന്ത്രിതമായി പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള വിവേചന അധികാരം ഇല്ല. ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവർണർക്ക് വിവേചന അധികാരം ഉണ്ട്. ബില്ല് പാസാക്കാനുള്ള സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച രണ്ട് അംഗ ബഞ്ചിൻ്റെ തീരുമാനം ഭരണഘടനാ ബഞ്ച് അംഗീകരിച്ചില്ല. ബില്ലുകൾ പാസാക്കുന്നതിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള കാലതാമസം നേരിട്ടാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനും, ഗവർണർക്ക് നിയന്ത്രിത നിർദ്ദേശം കോടതികൾക്ക് നൽകാനും സാധിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു.
ബില്ലുകൾ നിയമം ആയാൽ മാത്രമേ സുപ്രീം കോടതിക്ക് പരിശോധിക്കാനാകൂ എന്നും, ബില്ലുകൾ ബില്ലുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉപദേശം എപ്പോഴും തേടേണ്ടതില്ല എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ബില്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിസഭ പറയുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗവർണർ ബാധ്യസ്ഥനല്ല എന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.