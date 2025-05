Mock Drills May 7: മോക്ക് ഡ്രിൽ: സർക്കാർ നിർദേശങ്ങളെന്ന പേരിൽ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ, കരുതിയിരിക്കുക!

രാജ്യവ്യാപകമായി മോക്ക് ഡ്രിൽ നടത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ നിർദേശങ്ങളെന്ന പേരിൽ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. പഹൽ​ഗാം ആക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള സംഘ‍ർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് അവശ്യ വസ്തുക്കളും പണവും മറ്റും കരുതണമെന്ന് സ‌ക്കാ‌ർ നിർദ്ദേശം എന്ന തരത്തിലാണ് വ്യാജ സന്ദേശം പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ എക്സിലൂടെ അറയിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മാർ​ഗനിർദേശവും സർക്കാരിന്റെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അധികൃതർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇത്തരം വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ മുഖവിലക്കെടുക്കരുതെന്നും സർക്കാർ തലത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പുകൾ മാത്രം പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും അധികൃതർ നിർദേശം നൽകി.

An image of an advisory is being shared online, claiming that the Government has urged individuals to take precautionary measures and keep essential items ready at home.#PIBFactCheck

This claim is #FAKE. The government has not issued any such advisory

Beware! Trust… pic.twitter.com/JtEcr8iRge

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 6, 2025