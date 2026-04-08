  • Mohsina Kidwai: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ മുഹ്‌സിന കിദ്വായി അന്തരിച്ചു

Mohsina Kidwai: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ മുഹ്‌സിന കിദ്വായി അന്തരിച്ചു

Mohsina Kidwai Passes Away: ഇന്ദിരാഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ മന്ത്രിസഭകളിൽ അംഗമായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് തവണ ലോക്സഭയിലേക്കും രണ്ട് തവണ രാജ്യസഭയിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 8, 2026, 11:00 AM IST
  • 2004 മുതൽ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു
  • 2016-ലാണ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചത്

Mohsina Kidwai: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ മുഹ്‌സിന കിദ്വായി അന്തരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ മുഹ്‌സിന കിദ്വായി (94) അന്തരിച്ചു. നോയിഡയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഈ കരുത്തുറ്റ നേതാവ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ മന്ത്രിസഭകളിൽ അംഗമായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് തവണ ലോക്സഭയിലേക്കും രണ്ട് തവണ രാജ്യസഭയിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇവർ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു.

കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങളിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു മുഹ്‌സിന കിദ്വായി. 2004 മുതൽ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇവർ, കെ. കരുണാകരനെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. 1932 ജനുവരി ഒന്നിന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബരാബങ്കിയിലായിരുന്നു ജനനം. അലിഗഢ് മുസ്ലീം സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടിയ ശേഷം 1950-ൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. 1960-ൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമായാണ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.

അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസ് വലിയ തകർച്ച നേരിട്ട ഘട്ടത്തിൽ 1978-ലെ അസംഗഡ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഹ്‌സിന നേടിയ വിജയം പാർട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും വഴിമരുന്നിട്ടു. അസംഗഡ്, മീററ്റ് മണ്ഡലങ്ങളെ ലോക്സഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഇവർ പിന്നീട് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 2016-ലാണ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ഇവർ വിരമിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ "My Life in Indian Politics" എന്ന ആത്മകഥയിലൂടെ അവർ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി, സോണിയാ ഗാന്ധി എന്നിങ്ങനെ കോൺഗ്രസിലെ മൂന്ന് തലമുറ നേതാക്കളുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധവും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളും ഈ പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Mohsina KidwaiCongress leaderMohsina Kidwai passes away

