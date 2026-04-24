Monsoon 2026: കൊടും ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം; കാലവർഷം നേരത്തെ എത്തുമെന്ന് പ്രവചനം

ന്യൂഡൽഹി: കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി രാജ്യത്ത് കാലവർഷം നേരത്തെ എത്തുമെന്ന് പ്രവചനം. യൂറോപ്യൻ സെന്റർ ഫോർ മീഡിയം-റേഞ്ച് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ്സിന്റെ (ഇസിഎംഡബ്ല്യുഎഫ്) പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രകാരം, മേയ് അവസാനത്തോടെ തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മഴ തുടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മേയ് 18-നും 25-നും ഇടയിലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ മേഖലകളിൽ ആദ്യമായി മൺസൂൺ എത്തിയേക്കും. നിലവിലെ അന്തരീക്ഷ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ മേയ് 25-ഓടെ തന്നെ കേരളത്തിലും കാലവർഷം പ്രവേശിക്കാനിടയുണ്ട്.
കൂടാതെ, മേയ് 25-നും ജൂൺ ഒന്നിനും ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് കേരളത്തിലും തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജില്ലകളിലും ശരാശരിക്കും മുകളിലുള്ള മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത ചൂട് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റിനെ വേഗത്തിൽ കരയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം എന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഇത്തവണത്തെ മഴക്കാലത്ത് എൽ നിനോ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകില്ലെന്നത് അനുകൂല ഘടകമാണ്. ഇതിനുപുറമെ, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം അഥവാ പോസിറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപോൾ മൺസൂണിനെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും കരുതുന്നു.
മേയ് അവസാന വാരത്തോടെ തെക്ക്-കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ശക്തമായ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ഈർപ്പമുള്ള മേഘങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ തീരത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷവും കേരളത്തിൽ പ്രവചിച്ചതിലും നേരത്തെയായിരുന്നു കാലവർഷം എത്തിയിരുന്നത്. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനൽച്ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷയായി കാലവർഷം നേരത്തെ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
