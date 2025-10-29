Montha Cyclone: ജീവനെടുത്ത് മോൻതാ; ആന്ധ്രയിൽ നാല് മരണം, വൻ കൃഷിനാശം

അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നാല് മരണം വിതച്ച് മോൻതാ ചുഴലിക്കാറ്റ്. മോൻതാ ഇന്നലെ കരതൊട്ടതിന് പിന്നാലെ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചിരുന്നു. ആന്ധ്രയിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ച മോൻതാ, അയൽ സംസ്ഥാനമായ ഒഡീഷയിലേക്ക് കടന്നു. മണിക്കൂറിൽ 90 മുതൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശി അടിച്ചത്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുടനീളം കനത്ത മഴക്കും, കൃഷി നാശത്തിനും മോൻതാ കാരണമായി. ഏകദേശം 1.76 ലക്ഷം രൂപയുടെ കൃഷിനാശമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായത്. 38,000 ഹെക്ടറിലെ വിളകൾ നശിക്കുകയും 1.38 ലക്ഷം ഹെക്ടറിലെ ഹോർട്ടികൾച്ചർ കൃഷിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ചുഴലിക്കാറ്റ് കാക്കിനാടയ്ക്ക് സമീപം മച്ചിലപട്ടണത്തിലും കലിംഗപട്ടണത്തിലും ഇടയിലൂടെ കടക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
