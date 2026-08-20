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Mullaperiyar Dam: മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട് വേണമെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ; ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തണമെന്ന് ജോസഫ് വിജയ്

Mullaperiyar Dam Issue: ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ കേരളം പുതിയ അണക്കെട്ട് വേണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും മുന്നോട്ടുവച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 20, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:33 PM IST
Mullaperiyar Dam: മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട് വേണമെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ; ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തണമെന്ന് ജോസഫ് വിജയ്
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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