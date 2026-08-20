/Mullaperiyar Dam: മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട് വേണമെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ; ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തണമെന്ന് ജോസഫ് വിജയ്

ന്യൂഡൽഹി: സതേൺ സോണൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് കേരളം. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യോഗത്തിലാണ് കേരളം പുതിയ അണക്കെട്ട് വേണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
പുതിയ ഡാം നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ ചെലവും കേരളം തനിയെ വഹിക്കാമെന്നും നിർമാണത്തിനുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തമിഴ്നാടിന് അവസരം നൽകാമെന്നും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ലെന്ന നിലപാടിൽ തമിഴ്നാട് ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണുണ്ടായത്. അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 152 അടിയായി വർധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
നേരത്തെ, മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. അണക്കെട്ട് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനും കേരളം തടസ്സം നിൽക്കുന്നുവെന്നാണ് തമിഴ്നാട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്.
പ്രധാന അണക്കെട്ടിന്റെ ഗ്രൗട്ടിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ബേബി ഡാം, എർത്ത് ഡാം എന്നിവയുടെ പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് സഹകരണം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് തമിഴ്നാട് ആരോപിക്കുന്നു. ജലനിരപ്പ് ആദ്യം 142 അടിയായും, അണക്കെട്ട് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം 152 അടിയായും ഉയർത്താൻ അനുമതി നൽകിയ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ കേരളം തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.
ബേബി ഡാമിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പരിസരത്തെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ കേരള സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും തമിഴ്നാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, വള്ളക്കടവിൽ നിന്ന് അണക്കെട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട തുക നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടും പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും, പ്രദേശത്തെ മഴയെയും പ്രളയത്തെയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം പങ്കുവെക്കുന്നില്ലെന്നും തമിഴ്നാട് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
2014 മേയ് ഏഴിലെ സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിപ്രകാരം മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ജലനിരപ്പ് 142 അടിയായി ഉയർത്താൻ തമിഴ്നാടിന് അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് അവതരണവേളയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്താൻ സമ്മർദം ശക്തമാക്കുമെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.