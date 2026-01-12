ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കാശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം വീണ്ടും പാക് ഡ്രോൺ സാന്നിധ്യം. അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിക്കും നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം സാമ്പ, രജൗരി, പൂഞ്ച് മേഖലകളിലാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഡ്രോൺ സാന്നിധ്യം കണ്ടത്. പാക് മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമം സൈന്യം തകർത്തു. രജൗരിയിലെ നൗഷേര സെക്ടറിൽ അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ പാക് ഡ്രോണിന് നേരെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വെടിയുതിർത്തു.
അഞ്ചോളം ഡ്രോണുകളാണ് നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി അതിർത്തിയിൽ കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6.35-ഓടെ നൗഷേര സെക്ടറിലെ ഗനിയ-കൽസിയാൻ ഗ്രാമത്തിന് മുകളിലാണ് ആദ്യ ഡ്രോൺ കണ്ടത്. ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ മെഷീൻ ഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൈന്യം ഡ്രോണിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തു. തുടർന്ന് ഡ്രോൺ പാക് അതിർത്തിയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോകുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
