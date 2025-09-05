English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mumbai Bomb Threat: ഗണേശോത്സവത്തിനിടെ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടക്കുമെന്ന് ഭീഷണി; മുംബൈ ന​ഗരത്തിൽ 34 വാഹനങ്ങളിൽ ആർഡിഎക്സ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സന്ദേശം

Mumbai High Alert: ഒരു കോടി ആളുകളെ കൊല്ലുമെന്നും 34 ചാവേറുകൾ ന​ഗരത്തിൽ സജ്ജമാണെന്നുമാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 5, 2025, 04:29 PM IST
  • 14 പാകിസ്ഥാനി ഭീകരർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നതായി ഭീഷണി സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു
  • 400 ​ഗ്രാം ആർഡിഎക്സ് സ്ഫോടനത്തിനായി ഉപയോ​ഗിക്കുമെന്നും ഭീഷണിയുണ്ട്

മുംബൈ: മുബൈയിൽ ചാവേർ ആക്രമണ ഭീഷണി. മുബൈയിലെ ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ ഹെൽപ് ലൈനിലേക്കാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം വന്നത്. ന​ഗരത്തിൽ 34 ചാവേറുകൾ മനഷ്യ ബോംബുകളായി സജ്ജമാണെന്ന് ഭീഷണി സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

ഒരു കോടി ആളുകളെ കൊല്ലുമെന്നും ഭീഷണി സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. ലഷ്കർ ഇ ജിഹാദി എന്ന സംഘടനയാണ് ഭീഷണി മുഴക്കിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഭീഷണി സന്ദേശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചതായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

14 പാകിസ്ഥാനി ഭീകരർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നതായി ഭീഷണി സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. 34 കാറുകൾ ഉപയോ​ഗിച്ച് മനുഷ്യബോംബുകൾ 400 ​ഗ്രാം ആർഡിഎക്സ് സ്ഫോടനം നടത്തുമെന്നാണ് സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. നഗരത്തിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

