/Mumbai Rain Updates: മുംബൈയിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു; വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

മഹാരാഷ്ട്ര: മുംബൈയിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരത്തിലെ സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണിത്.
വരും മണിക്കൂറിൽ മഴ വീണ്ടും കനത്തേക്കും എന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മുംബൈയും സമീപ ജില്ലകളും ശരിക്കും സ്തംഭിച്ച അവസ്ഥയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കനത്ത മഴ കാണാം നഗരത്തിലെ പലയിടങ്ങളിലും റോഡുകള് വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും മരങ്ങള് കടപുഴകി വീഴുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങളുടെ മതിലുകളും കൂറ്റന് പരസ്യബോര്ഡുകളും തകര്ന്നുവീണു. തിങ്കളാഴ്ചയുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടര്ന്ന് 18 മണിക്കൂറിലധികം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്ന മുംബൈ-പുണെ എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ടണല് 2ന് സമീപമുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടര്ന്ന് നിര്ത്തിവെച്ചിരുന്ന ഗതാഗതം സുരക്ഷാ പരിശോധനകള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പത്തു മണിയോടെയാണ് തുറന്നുകൊടുത്തത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കനത്ത മഴയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടവും ആളപായവും റിപ്പോർട്ട് ചെതിട്ടുണ്ട്. പൂനെയിലുണ്ടായ കഴക്കെടുതിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേർ മരിച്ചു.
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