Organ Donation: 'അമ്മ ഇന്നും മറ്റുള്ളവരിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു'; 10 കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ, ഹൃദയസ്പർശിയായ അവയവദാന കഥ

ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ തീരാനഷ്ടം പത്ത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയും പുതുജീവനും നൽകിയ കഥയാണ് മുംബൈ സ്വദേശിനിയായ വിശാഖ പരേഖിന്റേത്. മരണശേഷം നടത്തിയ അവയവദാനത്തിലൂടെ 10 പേർക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാനുള്ള അവസരമാണ് അവർ സമ്മാനിച്ചത്.
2025 ഓഗസ്റ്റ് 10-നാണ് ഗോരേഗാവിലെ ഓസ്കർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ വിശാഖ പരേഖ് അന്തരിച്ചത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ വേർപാടിൽ കുടുംബം തകർന്നെങ്കിലും, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം രക്ഷിക്കാനുള്ള ധീരമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് കുടുബമൊന്നിച്ച് എടുത്തത്.
വിശാഖയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാലിലെ ചെറിയൊരു പരിക്കിനെ തുടർന്ന് വേദന കൂടിയപ്പോൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കാലിലെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി മസ്തിഷ്കത്തിൽ രൂക്ഷമായ രക്തസ്രാവമുണ്ടാകുകയും തുടർന്ന് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു.
വിശാഖയുടെ മകൾ റിദ്ധി പരേഖ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അവയവദാതാവായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റിദ്ധി പറയുന്നു. ആ ഓർമ്മയാണ് അമ്മയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി തനിക്ക് നൽകിയതെന്നും റിദ്ധി വ്യക്തമാക്കി.
അവയവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്ത ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു വിശാഖ ചികിത്സയിലിരുന്നത്. തുടർന്ന് മോഹൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും ഇസഡ്ടിസിസി മുംബൈയുടെയും സഹായത്തോടെ അവരെ നാനാവതി മാക്സ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ നിന്ന് വൃക്കകൾ, കരൾ, കോർണിയകൾ, അസ്ഥികൾ എന്നിവ ദാനം ചെയ്യുകയും 10 പേർക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്തു.
അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും സാമൂഹിക ആശങ്കകളും പല കുടുംബങ്ങളെയും പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിലുപരി മഹത്തായ കാര്യമില്ലെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് പരേഖ് കുടുംബം ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്. "അമ്മ ഇന്നും മറ്റുള്ളവരിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല," എന്നാണ് റിദ്ധിയുടെ വാക്കുകൾ. മരണശേഷവും മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് വിശാഖ പരേഖിന്റെ ജീവിതവും അവയവദാനവും സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത്.
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