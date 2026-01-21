Murder Case: അധികസമയം ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവന്നത് പ്രകോപിപ്പിച്ചു; മധുരയിൽ എൽഐസി ജനറൽ മാനേജരെ കൊലപ്പെടുത്തി സഹപ്രവർത്തകൻ

ചെന്നൈ: മധുരയിലെ എൽ.ഐ.സി ഓഫീസിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ സീനിയർ ജനറൽ മാനേജർ മരിച്ചത് അപകടമരണമല്ലെന്നും, സഹപ്രവർത്തകൻ ആസൂത്രിതമായി നടപ്പിലാക്കിയ കൊലപാതകമാണെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തൽ. സംഭവത്തിൽ സഹപ്രവർത്തകനായ റാമിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 17-ന് മധുര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള എൽ.ഐ.സി കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിലാണ് സീനിയർ ജനറൽ മാനേജർ കല്യാണി നമ്പി (56) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പോളിസി ഉടമകളുടെ മരണാനന്തര ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാൽപ്പതിലധികം ഫയലുകൾ റാം തീർപ്പാക്കാതെ വച്ചിരുന്നു.
ഇതിനെതിരെ ഏജന്റുമാരിൽ നിന്നും പരാതി ഉയർന്നതോടെ ഫയലുകൾ സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പാക്കാൻ കല്യാണി നമ്പി ഇയാൾക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി. ഇതിനായി കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നതും സമ്മർദ്ദത്തിലായതുമാണ് പകയ്ക്ക് കാരണമായത്. തുടർന്ന് ഫയലുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ റാം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവദിവസം രാത്രി മറ്റാരും ഓഫീസിൽ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ റാം, കല്യാണിയുടെ ക്യാബിനിലെ ഫയലുകളിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയും വാതിൽ പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടുകയും ചെയ്തു. മുറിക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ കല്യാണി നമ്പി തീപൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു. ഇതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ റാമിനും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു.
മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ ഒരാൾ കല്യാണിയുടെ ആഭരണങ്ങൾ കവർന്ന ശേഷം തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു റാം ആദ്യം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഈ മൊഴിയിൽ സംശയം തോന്നിയ പോലീസ് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുവന്നത്.
ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് റാമിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പൊള്ളലേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇയാളെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് രാജാജി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.