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Nagaland Heavy Rain Updates: നാഗാലാൻഡിൽ കനത്ത മഴ; ഉരുൾപൊട്ടലിലും മിന്നൽപ്രളയത്തിലും നാല് മരണം, നിരവധി പേർ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങി

മഴക്കെടുതിയിൽ മോൺ ജില്ലയിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത നാശമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യത.

Written ByKarthika V
Published: Jul 19, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:29 PM IST
Nagaland Heavy Rain Updates: നാഗാലാൻഡിൽ കനത്ത മഴ; ഉരുൾപൊട്ടലിലും മിന്നൽപ്രളയത്തിലും നാല് മരണം, നിരവധി പേർ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങി
Image Credit: Nagaland Rain | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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