/Nagaland Heavy Rain Updates: നാഗാലാൻഡിൽ കനത്ത മഴ; ഉരുൾപൊട്ടലിലും മിന്നൽപ്രളയത്തിലും നാല് മരണം, നിരവധി പേർ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങി

കോഹിമ: നാഗാലാൻഡിൽ അതിശക്തമായ മഴ. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ പെയ്യുന്ന മഴയെ തുടർന്ന് മോൺ ജില്ലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലും മിന്നൽപ്രളയവുമുണ്ടായി. നാല് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നു. റോഡ് ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.
മോൺ ടൗണിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് മഴക്കെടുതിയിൽ കനത്ത നാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മണ്ണിനടിയിൽ ഇനിയും ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് മോൺ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ വെന്യീ കൊന്യാക് പറയുന്നത്. നിലവിൽ എട്ട് പേരെ കാണാതായതായാണ് വിവരം. കാണാതായവരിൽ കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേന, നാഗാലാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി, പോലീസ്, അസം റൈഫിൾസ്, പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകൾ എന്നിവരൊന്നിച്ചാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസമാകുന്നുണ്ട്. അപകടമേഖലകളിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി.
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