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Nand Kishore Goenka Funeral: നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച; അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിൽ നടക്കും

ജൂലൈ 15ന് ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിൽ വച്ചാണ് നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക.

Written ByKarthika VEdited By:Karthika V
Published: Jul 13, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:07 PM IST
Nand Kishore Goenka Funeral: നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച; അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിൽ നടക്കും
Image Credit: Nand Kishore | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Nand Kishore Goenka Funeral: നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച; അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിൽ നടക്കും
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