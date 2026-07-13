/Nand Kishore Goenka Funeral: നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച; അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിൽ നടക്കും

മുംബൈ: അന്തരിച്ച മുതിർന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിന്റെ (RSS) സമർപ്പിത സ്വയംസേവകനുമായിരുന്ന നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ സംസ്കാരം ജൂലൈ 15ന് നടക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച (നാളെ) പുലർച്ചെ 7 മണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികശരീരം പ്രത്യേക ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിലെത്തിക്കും. തുടർന്ന് ഹിസാറിലെ കൃഷ്ണ മണ്ഡിയിലുള്ള 'ഗോയങ്ക ഹൗസിൽ' പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹിസാറിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. അഗ്രോഹ ധാമിലെ ഗോയങ്ക പാർക്കിൽ ഭൗതികശരീരം സംസ്കരിക്കും. നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളും ഇതേ സ്ഥലത്താണ് നടന്നിരുന്നത്.
ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ഓടെ മുംബൈയിലെ വസതിയിലാണ് നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനായ ഡോ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ പിതാവ് കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് കുടുംബാംഗങ്ങളും വിവിധ സാമൂഹിക സംഘടനകളും വൈശ്യ സമുദായവും അഗ്രോഹ ധാം കൂട്ടായ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക....
1930 സെപ്റ്റംബർ 28ന് ഹിസാറിലാണ് നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ ജനനം. ലാളിത്യവും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതമുടനീളം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചത്. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം. എന്നാൽ ബിസിനസ്സ് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിന്ന് സാമൂഹിക സേവനം, രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം, ജീവകാരുണ്യ-ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി അദ്ദേഹം സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആർ.എസ്.എസിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
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