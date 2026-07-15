/Nand Kishore Goenka: അഗ്രോഹ ധാമിൽ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ലയിച്ചു

എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ പിതാവ് നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ മൃതദേഹം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് അഗ്രോഹ ധാമിൽ സംസ്കരിച്ചു. സംകാരത്തിന് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമായ വൈഷ്ണവ് അഗ്രസെൻ ഗോശാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
അന്തരിച്ച ഗോയങ്കയ്ക്ക് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ നിരവധി അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളും ഗോശാലയിൽ ഒത്തുകൂടി. നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ നിരവധി പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു. കേന്ദ്രമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷവർധൻ, ഹരിയാന ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി രൺബീർ ഗാങ്വ, രാജ്യസഭാ എംപി സുഭാഷ് ബറാല, ഹൻസി എംഎൽഎ വിനോദ് ഭയാന, ഹരിയാന മുൻ മന്ത്രി കമൽ ഗുപ്ത, ആദംപൂർ എംഎൽഎ ചന്ദ്രപ്രകാശ്, നോഹർ (രാജസ്ഥാൻ) എംഎൽഎ അമിത് ചാച്ചൻ എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഗ്രോഹ ധാമിന്റെ നിർമ്മാണം 1976 ൽ ആരംഭിച്ച് 1984 ൽ പൂർത്തിയായി. മഹാലക്ഷ്മി ദേവിക്കും മഹാരാജ അഗ്രസേനനും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ സമുച്ചയം ഏകദേശം 300 ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു ശക്തി സരോവറും മനോഹരമായ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാംസ്കാരിക ഉന്നമനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായി ഇത് വികസിച്ചു. മഹാരാജ അഗ്രസേനിന്റെ ചരിത്ര നഗരമായ അഗ്രോഹ ധാമിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലും വികസനത്തിലും ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ ഇന്ന് അതേ അഗ്രോഹ ധാമിൽ നടക്കും.
ഈ പുണ്യസ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക. മാത്രമല്ല ഇതിന് ഒരു പുതിയ ഐഡൻ്റിറ്റി നൽകുന്നതിലും അദ്ദേഹം പ്രധാന സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം, സമർപ്പണം, പുരോഗമന ചിന്ത എന്നിവയാൽ അഗ്രോഹ ധാം കാലക്രമേണ രാജ്യവ്യാപകമായി വേറിട്ടുനിൽക്കുക മാത്രമല്ല അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിലും പ്രശസ്തിയും നേടുകയും ചെയ്തു. അഗ്രോഹ ധാം ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലും മഹത്വത്തിലും എത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക.
96 മത്തെ വയസ്സിലെ അദ്ദേഹത്തിൻറെ വിയോഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും, അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെയും, സമൂഹത്തെയും ഒന്നടങ്കം ദുഃഖത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
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