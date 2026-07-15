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Nand Kishore Goenka: അഗ്രോഹ ധാമിൽ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ലയിച്ചു

ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക സ്വന്തം കൈകളാൽ വികസിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണായക സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്ത അഗ്രോഹ ധാമിൽ തന്നെയാണ് സംസ്കരിക്കുന്നത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 15, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:03 PM IST
Nand Kishore Goenka: അഗ്രോഹ ധാമിൽ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ലയിച്ചു
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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