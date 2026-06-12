/NARCL Loan Settlement Controversy: വായ്പാ സെറ്റിൽമെന്റിൽ 1593 കോടിയുടെ വ്യത്യാസം; എൻഎആർസിഎല്ലിനെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട്

പൊതുമേഖലാ പണത്തിന്റെ വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാഷണൽ ആസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (NARCL) നടത്തിയ വായ്പാ സെറ്റിൽമെന്റിൽ ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി സീ മീഡിയയുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. സീ മീഡിയയ്ക്ക് ലഭിച്ച രേഖകൾ പ്രകാരം, എക്സൺ ഗ്ലോബൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ എൻഎആർസിഎല്ലിന്റെയും ഐഡിആർസിഎല്ലിന്റെയും (IDRCL) അംഗീകൃത ക്ലെയിം തുക ഏകദേശം 2,172 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഈ കേസിലെ 'കമ്മിറ്റി ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്' (CoC) ൽ എൻഎആർസിഎല്ലിന് 100 ശതമാനം വോട്ടവകാശമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള പൂർണ നിയന്ത്രണവും കമ്പനിക്കായിരുന്നു.
എന്നാൽ പിന്നീട് 'നോ ഡ്യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്' പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ സ്ഥിതി മാറുകയായിരുന്നു. 550 കോടി രൂപയുടെ മുഖ്യതുകയും 29.24 കോടി രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക പലിശയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 579.24 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് വായ്പാ സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തിയതെന്ന് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എക്സൺ ഗ്ലോബലിന് ബാങ്കുകളോട് വൻതോതിൽ ബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് ഈ വായ്പകൾ എൻഎആർസിഎൽ/ഐഡിആർസിഎലിലേക്ക് കൈമാറിയതായും രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തുടർന്ന് എൻഎആർസിഎൽ ഏക സുരക്ഷിത ധനകാര്യ വായ്പാദാതാവായി മാറുകയായിരുന്നു.
2,172 കോടി രൂപയുടെ അംഗീകൃത ക്ലെയിമിനെതിരെ 579 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് അന്തിമ സെറ്റിൽമെന്റ് നടന്നത്. ഈ 1,593 കോടി രൂപയുടെ ഇളവിന് അടിസ്ഥാനമായ വിലനിർണയ പ്രക്രിയ (Price Discovery) യുടെ പൊതുരേഖകൾ എവിടെയാണെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. ഇതിനിടെ, ഡൽഹി ഹയാത്ത് റീജൻസി ഹോട്ടലിന്റെ വായ്പാ സെറ്റിൽമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമാനമായ ഒരു കേസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ബാങ്കുകളുടെ രേഖകൾ, ഹോട്ടലിന്റെ മൂല്യനിർണയം, കുടിശ്ശിക വിവരങ്ങൾ എന്നിവ സമർപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സെറ്റിൽമെന്റിന് അടിസ്ഥാനമായ ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിർണയവും തിരിച്ചുപിടിക്കാവുന്ന കുടിശ്ശികയുടെ കണക്കുകൂട്ടലും എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയതെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, വിഷയത്തിൽ എൻഎആർസിഎൽ ഇതുവരെ പൊതുവായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അതേസമയം, വിഷയത്തിൽ എൻഎആർസിഎല്ലിന്റെ വിശദീകരണം തേടി സീ മീഡിയ നിരവധി തവണ ശ്രമിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ജൂൺ ഒന്നിന് ഇ-മെയിൽ മുഖേന ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ചെങ്കിലും ജൂൺ ഒമ്പത് വരെ ഔദ്യോഗിക മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. തുടർന്ന് ജൂൺ 10-ന് മുംബൈയിലെ എൻഎആർസിഎൽ ഓഫീസിലെത്തിയ റിപ്പോർട്ടർക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനും സീ മീഡിയ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
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