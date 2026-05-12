Nashik TCS Sexual Harassment Case: ടിസിഎസിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളും പീഡനത്തിനിരയായെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്

നാസിക്കിലെ ടിസിഎസിലെ ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസിൽ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വനിതാ കമ്മീഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 12, 2026, 11:57 AM IST
മുംബൈ: നാസിക് ടിസിഎസിലെ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പുറത്ത്. പ്രായംകുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളും ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായതായി ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. പറയുന്നു. 

കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ എട്ടുപേർക്കായിരുന്നു ഓഫീസിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമെന്നും ഇവർ പ്രായം കുറഞ്ഞതും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വഴക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ പെൺകുട്ടികളെയും ലൈംഗികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.  ഇത് മാത്രമല്ല തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമം സ്ഥാപനം പാലിച്ചില്ലെന്നും ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സമിതി നിര്ജീവമായിരുന്നുവെന്നും കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വനിതാ കമ്മീഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  റിപ്പോർട്ടിസിൽ ഓഫീസിലെ വനിതാ ജീവനക്കാർ മതപരമായ അപമാനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായെന്നും പരാതി നൽകണമെന്ന് പലരും ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുമോ എന്ന ഭയവും നാണക്കേടും അതിന് തടസമായെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ബോംബൈ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ജഡ്ജി സാധന യാദവ് ഉൾപ്പെട്ട ഉന്നത സമിതിയാണ് നേരിട്ട് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്.

ഇതിനിടയിൽ അറസ്റ്റിലായ നിദ ഖാനെ ഈ മാസം 24 വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് കസ്റ്റഡി അവസാനിച്ചതോടെ നിദയെ നാസിക് റോഡ് സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയത്.   

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

