English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Vande Mataram Mandatory: വന്ദേ മാതരം ആലാപനം നിർബന്ധമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ: സ്‌കൂൾ അസംബ്ലികൾക്കടക്കം ബാധകം

Vande Mataram Mandatory: വന്ദേ മാതരം ആലാപനം നിർബന്ധമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ: സ്‌കൂൾ അസംബ്ലികൾക്കടക്കം ബാധകം

Vande Mataram New Guidelines: ഈ നീക്കം ദേശീയ ഗാനത്തിനൊപ്പം ദേശീയ ഗീതത്തിൻ്റെയും പ്രചാരം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 11, 2026, 01:41 PM IST
  • രാജ്യത്തെ സർക്കാർ പരിപാടികളിലും സ്‌കൂളുകളിലും ഇനി ജനഗണമന ആലപിക്കുന്നത്തിന് മുൻപ് വന്ദേമാതരം ആലപിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ
  • വന്ദേ മാതരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിലാണ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്

Read Also

  1. Manipur Violence: മണിപ്പൂർ സംഘർഷം; നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടം

Trending Photos

Kerala Gold Rate 11 February 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു
7
Gold rate
Kerala Gold Rate 11 February 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു
Kerala SS 506 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala SS 506 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Maha Shivaratri Rudrabhishekam: ഫെബ്രുവരി 15ന് മഹാശിവരാത്രി; രുദ്രാഭിഷേകത്തിനുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം, പൂജാവിധി ഇങ്ങനെ...
5
Maha Shivratri 2026
Maha Shivaratri Rudrabhishekam: ഫെബ്രുവരി 15ന് മഹാശിവരാത്രി; രുദ്രാഭിഷേകത്തിനുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം, പൂജാവിധി ഇങ്ങനെ...
Surya Budh Yuti: 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബുധാദിത്യ യോഗം; മേടം, ധനു, മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ചാകര!
9
Budh Surya Yuti
Surya Budh Yuti: 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബുധാദിത്യ യോഗം; മേടം, ധനു, മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ചാകര!
Vande Mataram Mandatory: വന്ദേ മാതരം ആലാപനം നിർബന്ധമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ: സ്‌കൂൾ അസംബ്ലികൾക്കടക്കം ബാധകം

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സർക്കാർ പരിപാടികളിലും സ്‌കൂളുകളിലും ഇനി ജനഗണമന ആലപിക്കുന്നത്തിന് മുൻപ് ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. വന്ദേ മാതരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിലാണ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബിഗ് അപ്ഡേറ്റ്, കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലൈവായി

 

വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിൽക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തുന്ന ചടങ്ങുകളിലും രാഷ്ട്രപതി, ഗവർണർമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിലും മൂന്ന് മിനിറ്റും 10 സെക്കൻ്റും ദൈർഘ്യമുള്ള വന്ദേ മാതരം ആലപിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. 

വന്ദേ മാതരം ആലപിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പൗരന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ന്യൂസ് റീൽ, ഡോക്യുമെൻ്ററി, സിനിമാ പ്രദർശനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വന്ദേ മാതരം പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതില്ല. സ്‌കൂൾ അസംബ്ലികളിലും വന്ദേ മാതരം ആലപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും നിർബന്ധമായും ഇനി മുതൽ വന്ദേ മാതരം ആലപിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

Also Read: ലൈംഗികചൂഷണം മാത്രമല്ല നരഭോജനവുമോ? ആരാണ് ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ? എന്താണ് എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസ്?

 

ഈ നീക്കം ദേശീയ ഗാനത്തിനൊപ്പം ദേശീയ ഗീതത്തിൻ്റെയും പ്രചാരം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതുവരെ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു മാനദണ്ഡവും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സിവിൽ ചടങ്ങുകൾ, സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക സംസ്ഥാന പരിപാടികളിലും മറ്റ് ചടങ്ങുകളിലും രാഷ്ട്രപതിയുടെ വരവ്, അത്തരം ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ, പ്രസിഡന്റ് അഖിലേന്ത്യാ റേഡിയോയിലൂടെയും ടെലിവിഷനിലൂടെയും രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പും ശേഷവും, ഗവർണർ/ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ തന്റെ സംസ്ഥാന/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിനുള്ളിലെ ഔദ്യോഗിക സംസ്ഥാന പരിപാടികളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അത്തരം ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ, ദേശീയ പതാക പരേഡിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേക ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും വന്ദേ മാതരം ആലപിക്കണമെന്നാണ് പുതിയ ഉത്തരവിൽ നിർദേശിക്കുന്നത്.

വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നതിന് പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോളും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്.  1937 ൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയ നാല് പാഠ്യ ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് മൊത്തം 6 സ്റ്റാൻസകൾ ആലപിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം.  അതുപോലെ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നത് തടയുന്നവർക്ക് മൂന്ന് വര്ഷം തടവും ലഭിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Vande MataramVande Mataram GuidelinesCentral GovernmentCentral Government Order On Vande Mataramവന്ദേ മാതരം

Trending News