/72nd National Film Awards: ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ തിളങ്ങി മലയാളം; മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടൻ, ​ഗായിക വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി, മികച്ച മലയാള ചിത്രം ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ

എഴുപത്തിരണ്ടാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപിച്ചു. മികച്ച നടൻ- മമ്മൂട്ടി- ഭ്രമയുഗം. മികച്ച നടി- യാമി ഗൌതം- ആർട്ടിക്കിൾ 370. മികച്ച നടൻ- ആര്യൻ (ചന്ദു ചാമ്പ്യൻ). മികച്ച ചിത്രം- ആർട്ടിക്കിൾ 370, സംവിധാനം- രാജ്കുമാർ പെരിയസ്വാമി- അമരൻ. മികച്ച പിന്നണി ഗായിക- വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി, ഗാനം- അങ്ങുവാനക്കോണില്, ചിത്രം- അജയൻറെ രണ്ടാം മോഷണം.
മികച്ച സിനിമാ നിരൂപണ വിഭാഗത്തിൽ സഞ്ജീവ് ശ്രീവാസ്തവയ്ക്ക് പുരസ്കാരം. കന്നട സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിന് പ്രദീപ് കുമാർ ഷെട്ടിക്ക് പുരസ്കാരം. നോൺ ഫീച്ചർ വിഭാഗം പ്രത്യേക പരാമർശം ഭദ്രകാളി നാടകം. ജൂലൈ രണ്ടിന് വിവിധ ഇന്ത്യന് ഭാഷാ ചിത്രങ്ങളുടെ പുരസ്കാര നിര്ണയം പൂര്ത്തിയായിരുന്നു. 11 അംഗ ജൂറിയാണ് പുരസ്കാര നിർണയം നടത്തിയത്.
സംവിധായകൻ ജയരാജ് അധ്യക്ഷനായ 11 അംഗ ജൂറിയാണ് സിനിമകൾ കണ്ട് പുരസ്കാര നിർണയം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 2012ൽ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ജൂറിയംഗമായി സംവിധായകൻ ജയരാജ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുൻപ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഷാജി എൻ കരുൺ, പ്രിയദർശൻ എന്നിവരാണ് സെൻട്രൽ പാനൽ ജൂറി ചെയർമാൻമാരായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.
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