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National Handloom Day 2026: ഇന്ന് ലോക കൈത്തറി ദിനം; ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ സാംസ്കാരിക കരുത്ത്

National Handloo Day: കൈത്തറി വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാൻ ഇന്ന് ലോക കൈത്തറി ദിനം.

Edited ByAjitha Kumari
Published: Aug 07, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:33 PM IST
National Handloom Day 2026: ഇന്ന് ലോക കൈത്തറി ദിനം; ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ സാംസ്കാരിക കരുത്ത്

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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