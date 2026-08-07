/National Handloom Day 2026: ഇന്ന് ലോക കൈത്തറി ദിനം; ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ സാംസ്കാരിക കരുത്ത്

National Handloom Day 2026: രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം ഒരിക്കലും സാങ്കേതിക വിദ്യയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നിലനിൽക്കുന്ന കരുത്തിനെ ഭാവിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഘടകമാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവാണ് യഥാർത്ഥ വികസനം. ഇന്ത്യ വികസിത് ഭാരത് 2047 ലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയും, ഉൽപ്പാദനമേഖലയും ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വ്യവസായങ്ങളായി കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തികളിലൊന്നിനെ മറക്കാതെ വേണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ അതാണ് നമ്മുടെ കൈത്തറി പാരമ്പര്യം.
ഇക്കാര്യങ്ങളുടെ ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ദേശീയ കൈത്തറി ദിനമായ (National Handloom Day) ആഗസ്റ്റ് 7. 2015 ആഗസ്റ്റ് 7 നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ കൈത്തറി ദിനം ആചരിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് ദേശീയ കൈത്തറി ദിനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിൽ വ്യവസായമാണ് കൈത്തറി. യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ, മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനത്താൽ കൈകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തറകളിൽ (Looms) വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്യുന്ന പരമ്പരാഗത രീതിയാണ് കൈത്തറി (Handloom). ഇന്നും 35 ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനമാർഗമാണ് കൈത്തറി. ഇതിൽ 72 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ സർക്കാർ ഈ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അസംസ്കൃത വസ്തു വിതരണ പദ്ധതികൾ, 797 കൈത്തറി ക്ലസ്റ്ററുകൾ, 1.24 ലക്ഷത്തിലധികം മെച്ചപ്പെടുത്തിയ തറികൾ, 97,000-ത്തോളം കരകൗശല വിദഗ്ധർക്ക് നൈപുണ്യ പരിശീലനം, ജിഐ (GI) ടാഗുകൾ, ഹാൻഡ്ലൂം മാർക്ക്, ഇന്ത്യ ഹാൻഡ്മേഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, നെയ്ത്തുകാർക്ക് പരിശീലനവും പിന്തുണയും നൽകാനായി 29 വീവേഴ്സ് സർവീസ് സെന്ററുകളും, മികച്ച പരിശീലനത്തിനായി 11 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ്ലൂം ടെക്നോളജിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൈത്തറിയെ വെറുമൊരു ജീവകാരുണ്യ സഹായമായി കാണുന്നതിന് പകരം, ലോകത്തോട് മത്സരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ വ്യവസായമാക്കി മാറ്റുകയാണ് സർക്കാർ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വരാനിരിക്കുന്ന ദേശീയ കൈത്തറി, കരകൗശല പദ്ധതി (National Handloom and Handicraft Programme) ഈ മാറ്റത്തിന് കൂടുതൽ വേഗത നൽകും. 500 ലധികം ജില്ലകളിലായി 1,800 ക്ലസ്റ്ററുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ 65 ലക്ഷം നെയ്ത്തുകാർക്കും കരകൗശല വിദഗ്ധർക്കും ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഒപ്പം 'ഹാൻഡ്മേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ' (Handmade in India) എന്ന ബ്രാൻഡിനെ ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകൃതമായ ഒന്നാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും.
ഓരോ കൈത്തറി വസ്ത്രത്തിന് പിന്നിലും തലമുറകളായി കൈമാറിവന്ന പാരമ്പര്യവും, ക്ഷമയും, കഠിനാധ്വാനവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൈത്തറി കേവലമൊരു തൊഴിലല്ല, ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ സാംസ്കാരിക കരുത്താണ്. പരുത്തി ആദ്യമായി കൃഷി ചെയ്യുകയും നെയ്യുകയും ചെയ്ത സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരം മുതൽ, പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോക വ്യാപാരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ കാലം വരെ നീളുന്നതാണ് പാരമ്പര്യം. ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള മസ്ലിൻ തുണി ഒരു മോതിരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ തക്കവണ്ണം നേർത്തതാണ്, ബനാറസി സിൽക്ക്, കാഞ്ചീപുരം സാരികൾ തുടങ്ങി നമ്മുടെ തനത് വസ്ത്രങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്തമാണ്. ഇന്ന് ലോകം പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്നതും തനിമയുള്ളതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തേടുമ്പോൾ, ആ പഴയ പ്രൗഢി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സുവർണ്ണാവസരമുണ്ട്. കൈത്തറിയിലൂടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരവും വിശ്വാസവും ലോകമെമ്പാടും എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം.
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