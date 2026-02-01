ചണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബ് കോണ്ഗ്രസില് പൊട്ടിത്തെറി. പാർട്ടി അധ്യക്ഷനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിന്റെ ഭാര്യയും മുൻ എംഎൽഎയുമായ നവജ്യോത് കൗര് സിദ്ധു പാര്ട്ടി വിട്ടു.
പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അമരീന്ദർ സിങ് രാജാ വാറിങ്ങിനെതിരെ അതി രൂക്ഷവിമര്ശനങ്ങളാണ് നവ്ജ്യോത് കൗർ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് കണ്ടിട്ടുള്ളതില് വച്ച് ഏറ്റവും കഴിവുകെട്ടവനും അഴിമതിക്കാരനുമായ പ്രസിഡന്റാണ് രാജാ വാറിങ്ങെന്ന് ആരോപിച്ച കൗർ. മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനുമായി ചേർന്ന് പാർട്ടിയെ തകർക്കാൻ അദ്ദേഹം ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും ആരോപിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പഞ്ചാബ് സന്ദർശനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പ് എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പാർട്ടി വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. സിദ്ദു ദമ്പതികൾ വീണ്ടും ബിജെപിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന സൂചനകൾ നൽകുന്നതാണ് എക്സിലെ പോസ്റ്റ്. നേരത്തെ ബി.ജെ.പിയില് അംഗമായിരുന്നു നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവും നവ്ജ്യോത് കൗറും. 2012 ല് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച് അമൃത്സര് ഈസ്റ്റില് നിന്ന് എം.എൽ.എയായി. കൗര് പിന്നീട് ഭര്ത്താവിനൊപ്പം കോണ്ഗ്രസില് ചേർന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രി കസേരക്കായി 500 കോടി രൂപ നല്കണമെന്ന് അടുത്തിടെ നടത്തിയ വിവാദ പരാമര്ശത്തിന്റെ പേരില് കൗറിനെതിരെ കോണ്ഗ്രസ് അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില് നിന്ന് കൗറിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. അതിന് പിന്നാലെയാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള രാജി പ്രഖ്യാപനം.
