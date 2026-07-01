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Nayara Energy: ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറഞ്ഞു; പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കുറച്ച് നയാര എനർജി- രാജ്യത്തെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളിലെ ഇന്ധന വില അറിയാം

Nayara Energy petrol and diesel price: പുതുക്കിയ വിലകൾ 2026 ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 01, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:44 AM IST
Nayara Energy: ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറഞ്ഞു; പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കുറച്ച് നയാര എനർജി- രാജ്യത്തെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളിലെ ഇന്ധന വില അറിയാം
Image Credit: Nayara | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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