ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള തങ്ങളുടെ റീട്ടെയ്ൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ നിരക്ക് കുറച്ച് നയാര എനർജി. പെട്രോളിന് 5 രൂപയും ഡീസലിന് 3 രൂപയും വീതം നയാര എനർജി കുറച്ചു. പുതുക്കിയ വിലകൾ 2026 ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.
"പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ നിരക്കുകൾ നേരത്തെ തന്നെ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലായതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ പമ്പുകളിൽ പെട്രോളിന് 5 രൂപയും ഡീസലിന് 3 രൂപയും അധികമായിരുന്നു. കമ്പനി നിരക്കുകൾ പുനഃപരിശോധിച്ചതോടെ പെട്രോളിന് 5 രൂപയും ഡീസലിന് 3 രൂപയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വിലക്കുറവ് ഇന്ന്, അതായത് 2026 ജൂലൈ 1 മുതൽ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു." ലഖ്നൗവിലെ നയാര പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമ പരസ് മണി യാദവ് വ്യക്തമാക്കി.
പമ്പുകളിലെത്തിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ വിലക്കുറവ് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയത്. "നയാര പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ 5 രൂപ കുറച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദി. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നയാര കമ്പനിയോട് നന്ദി പറയുന്നു," എന്ന് ഒരു പ്രദേശവാസി പ്രതികരിച്ചു.
ജൂലൈ 1ന് 19 കിലോഗ്രാമിന്റെ വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ റീട്ടെയ്ൽ വില 183.50 രൂപ കുറച്ചിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ വില സിലിണ്ടറിന് 2,930 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഇതിനുപുറമെ, 5 കിലോഗ്രാമിന്റെ ഫ്രീ ട്രേഡ് എൽപിജി (എഫ്ടിഎൽ) സിലിണ്ടറുകളുടെ വില ഡൽഹിയിൽ 13 രൂപ കുറഞ്ഞ് 808.50 രൂപയായതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ പെട്രോൾ നിരക്ക്
ഡൽഹി- 102.12
ഹൈദരാബാദ്- 115.69
കൊൽക്കത്ത- 113.51
മുംബൈ- 111.21
ചെന്നൈ- 107.76
ഗുരുഗ്രാം- 102.97
ബംഗളൂരു- 111.68
ഭുവനേശ്വർ- 108.97
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