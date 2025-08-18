ന്യൂഡൽഹി: മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ എൻഡിഎയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി. ഇക്കാര്യം ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് ജെപി നദ്ദയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് അന്തിമമാക്കാൻ ബിജെപി പാർലമെന്ററി ബോർഡ് യോഗം വിളിച്ചതായും ജെ പി നദ്ദ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ബിജെപി പാർലമെന്ററി ബോർഡാണ് രാധാകൃഷ്ണനെ എൻഡിഎയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ആർഎസ്എസിലൂടെ വന്ന നേതാവിനെ തന്നെ ഉപരാഷ്ട്രപതി പദവിയിലേയ്ക്ക് നിയോഗിക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം കൂടിയാണ് ബിജെപി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയം.
1957 ഒക്ടോബർ 20 ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂരിൽ ജനിച്ച ചന്ദ്രപുരം പൊന്നുസ്വാമി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവാണ്. നിലവിൽ അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറാണ്. തമിഴ്നാട് ബിജെപിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ ആർഎസ്എസിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. 1998 ലും 1999 ലും കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ലോക്സഭാ എംപിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം 2003 മുതൽ 2006 വരെ തമിഴ്നാട് ബിജെപി പ്രസിഡന്റായിരുന്നു.
നേരത്തെ ജാർഖണ്ഡ് ഗവർണറായിരുന്ന സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ 2020 മുതൽ 2022 വരെ ബിജെപിയുടെ കേരള പ്രഭാരിയുടെ ചുമതലയും വഹിച്ചിരുന്നു. പാര്ലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസമായ ജൂലൈ 21 നായിരുന്നു ഏവരേയും ഞെട്ടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ജഗ്ദീപ് ധന്കര് രാജിവച്ചത്. ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജിവച്ചത്. ഈ സെപ്റ്റംബർ 9 നാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ പാർലമെന്റ് ഹൗസിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 22 ആണ്.
