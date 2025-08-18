English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

NDA Vice President Candidate: സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ എൻഡി‌എയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി

CP Radhakrishnan: മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ സിപി രാധാകൃഷ്ണനെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ബിജെപി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 18, 2025, 06:49 AM IST
  • സെപ്റ്റംബർ 9 നാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
  • 2024 ജൂലൈ 31 മുതൽ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ 24-ാമത് ഗവർണറായി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ്
  • മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ രാജിവച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്

NDA Vice President Candidate: സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ എൻഡി‌എയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി

ന്യൂഡൽഹി: മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ എൻഡി‌എയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി.  ഇക്കാര്യം ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് ജെപി നദ്ദയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 

Also Read: വിവേചനമില്ല, ആരോപണങ്ങളെ ഭയക്കുന്നില്ല, അന്വേഷണവുമില്ല; രാഹുൽ ​ഗാന്ധിക്ക് മറുപടിയുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് അന്തിമമാക്കാൻ ബിജെപി പാർലമെന്ററി ബോർഡ് യോഗം വിളിച്ചതായും ജെ പി നദ്ദ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ബിജെപി പാർലമെന്ററി ബോർഡാണ് രാധാകൃഷ്ണനെ എൻഡിഎയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ആർഎസ്എസിലൂടെ വന്ന നേതാവിനെ തന്നെ ഉപരാഷ്ട്രപതി പദവിയിലേയ്ക്ക് നിയോഗിക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം കൂടിയാണ് ബിജെപി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്  ശ്രദ്ധേയം.

1957 ഒക്ടോബർ 20 ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂരിൽ ജനിച്ച ചന്ദ്രപുരം പൊന്നുസ്വാമി രാധാകൃഷ്ണൻ  എന്ന സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവാണ്. നിലവിൽ  അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറാണ്. തമിഴ്നാട് ബിജെപിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ ആർഎസ്എസിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. 1998 ലും 1999 ലും കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ലോക്‌സഭാ എംപിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം 2003 മുതൽ 2006 വരെ തമിഴ്നാട് ബിജെപി പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. 

Also Read: ആഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം; ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ!

നേരത്തെ ജാർഖണ്ഡ് ​ഗവർണറായിരുന്ന സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ 2020 മുതൽ 2022 വരെ ബിജെപിയുടെ കേരള പ്രഭാരിയുടെ ചുമതലയും വഹിച്ചിരുന്നു. പാര്‍ലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസമായ ജൂലൈ 21 നായിരുന്നു ഏവരേയും ഞെട്ടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ജഗ്ദീപ്‌ ധന്‍കര്‍ രാജിവച്ചത്.  ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജിവച്ചത്.  ഈ സെപ്റ്റംബർ 9 നാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ പാർലമെന്റ് ഹൗസിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 22 ആണ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

BJPBharatiya Janata PartyVice President of IndiaJagdeep DhankharVice Presidential election

