  Bihar Election: ബീഹാറിൽ എൻഡിഎ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു; മോദി ഇന്ന് ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും

ബീഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ വിജയെ ഉറപ്പിച്ചതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ അവിസംബോദന ചെയ്യും.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 14, 2025, 01:54 PM IST
  • ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി) ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച് അവിടെ വച്ച് പ്രവർത്തകരെ കാണും.

ബീഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ വിജയെ ഉറപ്പിച്ചതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ അവിസംബോദന ചെയ്യും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി) ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച് അവിടെ വച്ച് പ്രവർത്തകരെ കാണുമെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. 

ബിഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക്, തകര്‍ന്നടിഞ്ഞ് മഹാസഖ്യം

എൻഡിഎ വിജയിക്കുന്നതിലൂടെ ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ച സീറ്റ് പോലും ലഭിക്കാത്തതാണ് തിരിച്ചടിയായത്. 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Bihar Election 2025NDA

