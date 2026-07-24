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NEET Exam Irregularity: പരീക്ഷാ വിവാദങ്ങളെ അതീവ ​ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നു; തുടർച്ചയായ വീഴ്ചകളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി

Supreme Court: പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ഇനി മുന്നോട്ട് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 24, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:30 PM IST
NEET Exam Irregularity: പരീക്ഷാ വിവാദങ്ങളെ അതീവ ​ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നു; തുടർച്ചയായ വീഴ്ചകളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി
Image Credit: SC | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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