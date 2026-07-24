/NEET Exam Irregularity: പരീക്ഷാ വിവാദങ്ങളെ അതീവ ​ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നു; തുടർച്ചയായ വീഴ്ചകളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി

ഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ തുടർച്ചയായ പാളിച്ചകളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി. പരീക്ഷാ വിവാദങ്ങളെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ഇനി മുന്നോട്ട് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ജസ്റ്റിസുമാരായ പി.എസ്. നരസിംഹ, അലോക് ആരാധെ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചത്. പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ പൂർണ്ണമായും തടയണമെന്നും വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
പരീക്ഷാ നടപടികൾ സുതാര്യവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ബെഞ്ച്, നീറ്റ് പരീക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായി കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാട് തേടി. ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷ എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കുമെന്നതിൽ വിശദീകരണം നൽകാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത, വിഷയം സമഗ്രമായി പഠിച്ച് മറുപടി നൽകാൻ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ജൂലൈ 27-ലേക്ക് മാറ്റി.
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