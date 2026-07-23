Rahul Gandhi: 'പ്രതിപക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം'; ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ, ബിർള ഹൗസിന് മുന്നിൽ ധർണയിരിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി: ഗാന്ധിജി വെടിയേറ്റ് മരിച്ച ബിർല ഹൗസിന് മുന്നിൽ ധർണ്ണയിരിക്കാൻ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഗാന്ധി സ്മൃതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ എംപിമാർ. നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിധ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിൽ കുറിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തെ തടയാനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായി ഡൽഹി പോലീസും രംഗത്തുണ്ട്.
ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിക്ക് ഇരുവശവും പോലീസ് റോഡുകൾ അടച്ചു. റോഡിന് കുറുകെയായി പോലീസ് ബസും സ്ഥാപിച്ചു. സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സേനയെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
വിവരമറിഞ്ഞ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വീടിന് സമീപം പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചു. ബാരിക്കേഡ് വച്ച് ഇവരെ പോലീസ് തടഞ്ഞുവെങ്കിലും അവ തകർത്ത് പ്രവർത്തകർ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. രാഹുലിന്റെ വസതിയിൽ എംപിമാരുടെ യോഗം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. രാഹുലിന്റെ വീടിന് പുറത്തേക്ക് പ്ലക്കാർഡുമായി പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ കാൽനടയായിഎത്തി.
അതേസമയം, കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പോലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സിജെപി നാളെ രാജ്യവ്യാപക സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സമരത്തിനിറങ്ങുന്നവർക്കായി പ്രത്യേക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സംഘടന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാധാനപരവും ശക്തവുമായ രീതിയിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്താനാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം. പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ അച്ചടക്കം പാലിക്കണമെന്നും പ്രവർത്തകർക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു.
അതിനിടെ സമരം ശക്തമായടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ വീണ്ടും സി ജെ പിയെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു. സമരക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാകണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞു. ജെ പി നദ്ദയുടെ ഓഫീസിലോ വസതിയിലോ ചർച്ച നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് പറഞ്ഞ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്, വേണമെങ്കിൽ സമരക്കാർ പറയുന്നിടത്ത് ചർച്ച നടത്താമെന്നും അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ജന്തർ മന്ദറിൽ ചർച്ച നടത്താമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ നിലപാട്.
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