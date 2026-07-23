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Rahul Gandhi: 'പ്രതിപക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം'; ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ, ബിർള ഹൗസിന് മുന്നിൽ ധർണയിരിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ പോലീസ് ഉപരോധം തീർത്തിരുന്നു. വൻ സുരക്ഷാ സേനയെ വിന്യാസിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 23, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:57 PM IST
Rahul Gandhi: 'പ്രതിപക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം'; ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ, ബിർള ഹൗസിന് മുന്നിൽ ധർണയിരിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി
Image Credit: Rahul gandhi | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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