/NEET Question Paper Leak Case: നീറ്റ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ച; വമ്പൻ സ്രാവ് വലയിൽ! ചോദ്യപ്പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയ സംഘാംഗം അറസ്റ്റിൽ, പിടിയിലായത് സൂത്രധാരൻ?

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സൂത്രധാരൻ പിടിയിൽ. മഹാരാഷ്ട്ര ലാത്തൂർ സ്വദേശി പി.വി കുൽക്കർണിയെയാണ് സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകനാണ്. പൂനെയിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ സിബിഐ പിടികൂടിയത്. എൻടിഎക്കായി പരീക്ഷാ നടപടികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നയാളാണ് കുൽക്കർണി. അതിനാൽ ഇയാൾക്ക് ചോദ്യപേപ്പർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സിബിഐ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ പൂനെയിലെ വസതിയിൽ വെച്ച് ഇയാൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് ക്ലാസുകളെടുത്തിരുന്നു. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതി മനിഷ വാഗ്മരെയുടെ സഹായവും ഇതിൽ ലഭിച്ചുവെന്ന് സിബിഐ അറിയിച്ചു. കോച്ചിങ് ക്ലാസിനിടെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഓപ്ഷനുകളും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളും കുൽക്കർണി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചോദ്യപേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകുന്നതായിരുന്നു ഇതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പരാതിയിൽ മെയ് 12നാണ് സംഭവത്തിൽ സിബിഐ കേസെടുക്കുന്നത്. പ്രത്യേക സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മെയ് 14ന് ജയ്പുർ, ഗുരുഗ്രാം, നാസിക്, പൂനെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ഏഴുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ റദ്ദാക്കിയ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് (നീറ്റ് യുജി 2026) പരീക്ഷ ജൂൺ 21-ന് വീണ്ടും നടത്തുമെന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻടിഎ). ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് മെയ് 3ന് നടത്തിയ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
