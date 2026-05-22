/NEET UG Exam: നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷയിൽ പരിഷ്കാര നടപടികൾക്കൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ; ഉയർന്ന പ്രായപരിധി ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കും

NEET UG Paper Leak Controversy: നിലവിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയോ, പരമാവധി ഇത്ര തവണയേ പരീക്ഷ എഴുതാവൂവെന്ന നിബന്ധനയോ ഇല്ല.
നീറ്റ് യുജി (NEET-UG) പരീക്ഷയിൽ വലിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. പരീക്ഷ എഴുതാവുന്ന തവണകളുടെ എണ്ണത്തിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കുക, ഉയർന്ന പ്രായപരിധി ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഈ നയപരമായ മാറ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ. നിലവിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയോ, പരമാവധി ഇത്ര തവണയേ പരീക്ഷ എഴുതാവൂവെന്ന നിബന്ധനയോ ഇല്ല.
കുറഞ്ഞ പ്രായം 17 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം എന്നത് മാത്രമാണ് നിലവിലെ യോഗ്യത. പ്രായപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനൊപ്പം പരീക്ഷാ രീതി കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമാക്കാനും (സിബിടി) ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അടുത്ത ഘട്ട പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടികളെന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) പാർലമെന്ററി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.
മെയ് മൂന്നിന് നടന്ന പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് 2026-ലെ നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ എൻടിഎ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷം മുതൽ നീറ്റ് പരീക്ഷ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് മെയ് 15-ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
മെയ് ഏഴിന് വൈകിയാണ് 2026 നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്നും, മെയ് എട്ടിന് തന്നെ ഇത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറിയതായും മെയ് 12ന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതായും എൻടിഎ അറിയിച്ചു. റദ്ദാക്കിയ പരീക്ഷയുടെ പുനഃപരീക്ഷ ജൂൺ 21ന് നടക്കും. കേസിൽ സിബിഐ ഇതുവരെ 10 പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഒന്നാം ഘട്ട പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും എൻടിഎ വിശദീകരിച്ചു. ബയോമെട്രിക് വെരിഫിക്കേഷൻ, ഫേസ് ഓതന്റിക്കേഷൻ, മൊബൈൽ ജാമറുകൾ, ഐഎ സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള സിസിടിവി നിരീക്ഷണം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, കൂടുതൽ ശക്തമായ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, എൻടിഎയുടെ സ്വന്തം പബ്ലിക് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നിവയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്.
നിലവിൽ എൻടിഎയ്ക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ 1,50,000 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ (സിബിടി) നടത്താനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ഇത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 10 ലക്ഷമായി ഉയർത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ വർഷം 22 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ എഴുതിയത്. 2024 ഒക്ടോബറിൽ 95 ശുപാർശകൾ സമർപ്പിച്ച രാധാകൃഷ്ണൻ സമിതി, ഒന്നിലധികം ഘട്ടങ്ങളായുള്ള പരീക്ഷാ രീതി നടപ്പിലാക്കാവുന്ന ഒരു ബദൽ മാർഗ്ഗമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.
ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്ന എൻടിഎയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കോച്ചിംഗ് ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വൻ തുകയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.