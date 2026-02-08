NEET UG 2026 Notification Out: നീറ്റ് യുജി 2026 അപേക്ഷാ നടപടികൾക്ക് തുടക്കമായി; പരീക്ഷാ തിയതി ഉൾപ്പെടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയാം

ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യുജി (NEET UG) 2026-ന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കമായി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് ചുമതലയുള്ള നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (NTA) ഇതുസംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്നു മുതൽ മാർച്ച് 8 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
2026 മേയ് 3-നാണ് പരീക്ഷ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ neet.nta.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപേക്ഷാ രീതി, ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ, പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ മെഡിക്കൽ, ഡെന്റൽ കോളേജുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗമായതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അപേക്ഷ നൽകണമെന്ന് അധികൃതർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മാർച്ച് എട്ടിന് മുൻപായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
