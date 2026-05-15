NEET UG 2026 Rescheduled Date: മെയ് 3-ന് നടത്തിയ നീറ്റ് യുജി 2026 പരീക്ഷ, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നുവെന്ന പരാതികളെത്തുടർന്ന് മെയ് 12-നാണ് എൻടിഎ പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കിയത്.
ന്യൂഡൽഹി: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് (നീറ്റ് യുജി 2026) പരീക്ഷ ജൂൺ 21-ന് വീണ്ടും നടത്തുമെന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻടിഎ). ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ആശങ്കയിലായിരുന്ന 22 ലക്ഷത്തിലധികം മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ്.
മെയ് 3-ന് നടത്തിയ നീറ്റ് യുജി 2026 പരീക്ഷ, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നുവെന്ന പരാതികളെത്തുടർന്ന് മെയ് 12-നാണ് എൻടിഎ പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് പുതിയ പരീക്ഷാ തീയതി, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വിതരണം, മെഡിക്കൽ പ്രവേശന നടപടികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലും രക്ഷിതാക്കൾക്കിടയിലും വലിയ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്നിരുന്നു.
NEET (UG) 2026 — Examination Date Announced— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 15, 2026
The National Testing Agency, with the approval of the Government of India, has scheduled the re-examination of NEET (UG) 2026 on Sunday, 21 June 2026.
Candidates and parents are requested to rely only on the official channels of NTA.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ ജൂൺ 21ന് ഞായറാഴ്ച പുനഃപരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് എൻടിഎ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് (X) ഹാൻഡിലിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. നീറ്റ് യുജി 2026 പുനഃപരീക്ഷ 2026 ജൂൺ 21 ഞായറാഴ്ച നടത്താൻ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി തീരുമാനിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധികാരികമായ വിവരങ്ങൾക്കായി ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണമെന്ന് എൻടിഎ പരീക്ഷാർത്ഥികളോടും രക്ഷിതാക്കളോടും നിർദ്ദേശിച്ചു.
