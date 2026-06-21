/NEET Exam: അതീവ ജാഗ്രതയിൽ നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ ഇന്ന്; 5440 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 23 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതും
NEET Exam: അതീവ ജാഗ്രതയിൽ നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ ഇന്ന്; 5440 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 23 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതും
നീറ്റ് പരീക്ഷ ഇന്ന്. കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് ഇന്ന് നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. ആകെ 23 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് പരീക്ഷയെഴുതും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതൽ 5.15 വരെയാണ് പരീക്ഷ. പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായതായി എൻടിഎ അറിയിച്ചു.
ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷ ഇന്ന്. കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് ഇന്ന് നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. ആകെ 23 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് പരീക്ഷയെഴുതും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതൽ 5.15 വരെയാണ് പരീക്ഷ. പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായതായി എൻടിഎ അറിയിച്ചു.