Nepal Protest: 2000 ഇന്ത്യക്കാർ നേപ്പാളിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തി, 200 ൽ അധികം പേരെ വ്യോമമാർഗം എത്തിക്കാൻ പദ്ധതി

നേപ്പാളിലെ ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുർന്ന്, ഏകദശം 2000 ഇന്ത്യക്കാർ നേപ്പാളിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയതായി എഎസ്ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. ജോലിക്കായും, വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായും പോയവരാണ് മടങ്ങിയെത്തിയവരന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വ്യാഴാഴ്ച സിമിക്കോട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ 12 പേരെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചു. അതേസമയം, 22 പേരടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു സംഘം റോഡ് മാർഗം സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തി. ഹെതൗഡയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത 22 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം സുരക്ഷിതമായി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചു.
200ൽ അധികം പേരെ വ്യോമമാർഗം എത്തിക്കുന്നതിനായി കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് ഇൻഡിഗോ വിമാനം ഏർപ്പാടാക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച മന്ത്രി നര ലോകേഷ് പറഞ്ഞു. കോൺവോയ് സംരക്ഷണത്തിൽ 133 പേരെ ഇതിനകം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
