/Nepal Flash Flood: നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയം: മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 400 കവിഞ്ഞു; 1400 പേരെ കാണാനില്ല

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലെ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 400 കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 1400 പേരെ കാണാതായിട്ടുമുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ ഭൂട്ടോകോഷി നദിയിൽ നേപ്പാൾ അധികൃതർ പുതിയ വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അതിശക്തമായ വെള്ളപ്പാച്ചിൽ പ്രദേശത്തെ പട്ടണങ്ങളും താഴ്വരകളും ഒലിച്ചുപോയി. പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ചൈന– നേപ്പാൾ അതിർത്തിക്ക് സമീപം നദിയുടെ ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞ് തടയണ രൂപപ്പെട്ടു. ഈ തടയണ ഏത് സമയവും പൊട്ടാം എന്നാണ് പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ്. 30 ലക്ഷം ഘനമീറ്റർ വെള്ളം കൂടി ഉടൻ തടാകത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നദീ തീരത്തുള്ളവർക്ക് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
31 രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള 476 വിദേശികളടക്കം 590 വിനോദസഞ്ചാരികൾ കാണാതായവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ഇന്ത്യക്കാരായ 295 പേരുമുണ്ടെന്നാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യക്കാര് ആരും മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരണമില്ല. മഞ്ഞുമല അടര്ന്നുനദിയില് പതിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് പട്ടണങ്ങളെയും ഗ്രാമങ്ങളെയും വിഴുങ്ങിയ മിന്നല്പ്രളയം ഉണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പ്രളയം തകർത്തത് റസുവ, ധാടിങ്, നുവാകോട്ട്. ചിത്വന് ജില്ലകളെയാണ്. നിരവധി ചെറിയ പട്ടണങ്ങളെയും ഗ്രാമങ്ങളെയും തകര്ത്തെറിഞ്ഞ പ്രളയജലം ഒഴുകിയെത്തിയത് ത്രിശൂലി, നാരായണി നദികളിലേക്കാണ്. പ്രളയത്തിൽ ഒട്ടേറെ പാലങ്ങളും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും തകര്ന്നു.
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