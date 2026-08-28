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Nepal Flash Flood: നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയം: മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 400 കവിഞ്ഞു; 1400 പേരെ കാണാനില്ല

Nepal flood news updates: നേപ്പാളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 400 ആയി, ഏകദേശം 1,400 പേരെ കാണാതായി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 28, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:04 AM IST
Nepal Flash Flood: നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയം: മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 400 കവിഞ്ഞു; 1400 പേരെ കാണാനില്ല
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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