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Nepal Flash Floods: നേപ്പാൾ മിന്നൽ പ്രളയം; മരണസംഖ്യ 170 കവിഞ്ഞു

കാണാതായവരിൽ കൈലാസ് മാനസരോവറിലേക്ക് പോകുന്ന നിരവധി ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 27, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:17 AM IST
Nepal Flash Floods: നേപ്പാൾ മിന്നൽ പ്രളയം; മരണസംഖ്യ 170 കവിഞ്ഞു
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Nepal Flash Floods: നേപ്പാൾ മിന്നൽ പ്രളയം; മരണസംഖ്യ 170 കവിഞ്ഞു
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