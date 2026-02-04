English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Manipur: മണിപ്പൂരിൽ പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റു; യുമാൻ ഖേംചന്ദ് സിങ് മുഖ്യമന്ത്രി

Manipur: മണിപ്പൂരിൽ പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റു; യുമാൻ ഖേംചന്ദ് സിങ് മുഖ്യമന്ത്രി

Manipur: രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 4, 2026, 08:41 PM IST
  • മുഖ്യമന്ത്രിയായി ബിജെപി നേതാവ് യുമാൻ ഖേംചന്ദ് സിങാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.
  • കുക്കി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വനിതാ നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ നെംചാ കിപ്ജെനാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി.
  • ഗോവിന്ദദാസ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായും ചുമതലയേറ്റു.

Manipur: മണിപ്പൂരിൽ പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റു; യുമാൻ ഖേംചന്ദ് സിങ് മുഖ്യമന്ത്രി

മണിപ്പുരിൽ പുതിയ സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റത്. മുഖ്യമന്ത്രിയായി ബിജെപി നേതാവ് യുമാൻ ഖേംചന്ദ് സിങാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. കുക്കി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വനിതാ നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ നെംചാ കിപ്ജെനാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി. ഗോവിന്ദദാസ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായും ചുമതലയേറ്റു. 

മണിപ്പൂരിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പിൻവലിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇന്ന് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകാനിരിക്കെയാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പിൻവലിക്കുന്നത്. വംശീയ കലാപങ്ങളെത്തുടർന്ന് 2025 ഫെബ്രുവരി 9-നാണ് മണിപ്പുർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എൻ ബിരേൻസിങ് രാജിവെച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ 2025 ഫെബ്രുവരി 13-നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. 

