GST 2.0 Benefits: പുതിയ ജിഎസ്‍ടി നിരക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

New GST Rate comes effect from today: പുതിയ ഘടന പ്രകാരം, ഭൂരിഭാഗം സാധനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ഇനി 5 ശതമാനമോ 18 ശതമാനമോ നികുതി ചുമത്തും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 22, 2025, 08:54 AM IST
  • ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ
  • ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി 5, 18 ശതമാനം എന്നീ രണ്ടു സ്ലാബുകൾ മാത്രമായിരിക്കും
  • 12, 28 സ്ലാബുകൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഈ നീക്കം

GST 2.0 Benefits: പുതിയ ജിഎസ്‍ടി നിരക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

ന്യൂഡൽഹി:  ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ .  ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി  5, 18 ശതമാനം എന്നീ രണ്ടു സ്ലാബുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ജിഎസ്ടി നികുതി നിരക്ക്. 12, 28 സ്ലാബുകൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഈ നീക്കം. 

Also Read: 'നവരാത്രിക്ക് എല്ലാവർക്കും മധുരം'; ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ഇതോടെ 90 ശതമാനം വസ്തുക്കളുടെയും വിലകുറയുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടാതെ ആഡംബര ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും പുകയില, സിഗരറ്റ് പോലെ ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനിയുണ്ടാക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും ലോട്ടറിക്കും 40 ശതമാനം എന്ന ഉയർന്ന നിരക്കും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇടത്തരം വാഹനങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടി 18 ശതമാനമാക്കിയതോടെ ഉണ്ടായ വിലക്കുറവ് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് പൂർണമായി കൈമാറാൻ വാഹന നിർമാതാക്കളും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മുതൽ വിലയിലുള്ള കുറവ് ഓരോ ഉത്പന്നത്തിലും പ്രകടമാകും. 

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്‌, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്‌, ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ, 33 ജീവൻ സുരക്ഷാ മരുന്നുകൾ എന്നിവയുടെയും ജിഎസ്ടി ഒഴിവാക്കി. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പുറത്തിറക്കുന്ന റെയിൽനീർ കുപ്പിവെള്ളത്തിന്റെ വിലയിൽ ഒരു രൂപയുടെ കുറവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ജിഎസ്ടി 2.0 പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നാളെ മുതൽ ജിഎസ്ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും, ജിഎസ്ടി ബച്ചത് ഉത്സവ് കുടുംബങ്ങൾക്കും കച്ചവടക്കാർക്കും കർഷകർക്കും ബിസിനസുകൾക്കും കൂടുതൽ ലാഭം നൽകുകയും ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ കഥയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. 

Also Read: ആരാണീ സിഡ്‌നി സ്വീനി? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് സിഡ്‌നി സ്വീനി എത്തുമോ?

പുതിയ നികുതി ഘടന അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കും സാധാരണക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വില കുറയ്ക്കുന്നതിനും, ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്ക് നികുതി ഭാരം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

 

