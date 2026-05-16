/Twisha Suicide Case: നവവധു ഭർതൃ ഗൃഹത്തിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച കേസ്; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം

സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ്.
ലഖ്നൗ: നവവധു ഭർതൃ ഗൃഹത്തിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം രംഗത്ത്. തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് നോയിഡ സ്വദേശി ട്വിഷ ശർമ്മയെയാണ്.
സംഭവം നടന്നത് ഭോപ്പാലിലെ ഭർതൃ വീട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു. ട്വിഷയുടെ വിവാഹം 5 മാസം മുൻപായിരുന്നു അഭിഭാഷകനായ സമർത് സിങ്ങുമായി നടന്നത്. സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ട്വിഷയെ ഭർതൃ വീട്ടുകാർ ഉപദ്രവിച്ചെന്നും ഗാർഹിക പീഡനമാണ് ട്വിഷയുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.
വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ട്വിഷയ്ക്ക് പിതാവ് കൊടുത്ത ഓഹരികളടക്കമുള്ള 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപം തങ്ങൾക്ക് കൈമാറണമെന്ന് ഭർത്താവും അമ്മയും നിർബന്ധിച്ചതായും ട്വിഷയുടെ കുടുംബം പറയുന്നുണ്ട്. ഭർതൃ മാതാവ് റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജിയാണ്. ഇവരും ട്വിഷയെ മനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
ഇതിനിടയിൽ ട്വിഷ ഗർഭിണി ആയെന്നും ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും നിർബന്ധിച്ചു ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിയെന്നും ഇത് ട്വിഷയ്ക്ക് മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ട്വിഷ തന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചു ഭർതൃ വീട്ടുകാരുടെ പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് മുറിയിൽ എത്തിയതോടെ ട്വിഷ കാൾ കട്ട് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അമ്മ വിളയിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെന്നും അതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്വിഷ ജീവനൊടുക്കി എന്ന് ഭർതൃ വീട്ടുകാർ അറിയിച്ചതെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.
മകളെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടും വീട്ടുകാർ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ യുവതിയുടേത് തൂങ്ങി മരണമെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ശരീരത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും മുറിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗർഭഛിദ്രം നടന്ന തെളിവും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പോലീസ് യുവതിയുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ രാസപരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതായും പറഞ്ഞു. ട്വിഷയുടെ മരണത്തിൽ ഭർത്താവിനും ഭർതൃമാതാവിന്റെയും പേരിൽ ആത്മഹത്യാപ്രേരണ, സ്ത്രീധനപീഡനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
