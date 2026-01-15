English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Niah Virus: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിപ ബാധിച്ച നഴ്സ് കോമയിൽ; 120 പേർ ഐസൊലേഷനിൽ

Niah Virus: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിപ ബാധിച്ച നഴ്സ് കോമയിൽ; 120 പേർ ഐസൊലേഷനിൽ

നിപ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സംസ്ഥാനം സജ്ജമാണെന്നും പരിശോധനാ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പശ്ചിമബംഗാൾ ആരോഗ്യവിഭാഗം 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 15, 2026, 02:19 PM IST
  • പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിപ ബാധിച്ച രണ്ടു ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ കൂടി ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു
  • തിങ്കളാഴ്ച നിപ സ്ഥിരീകരിച്ച നഴ്‌സിനെ പരിചരിച്ചവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായത്

Niah Virus: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിപ ബാധിച്ച നഴ്സ് കോമയിൽ; 120 പേർ ഐസൊലേഷനിൽ

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിപ ബാധിച്ച രണ്ടു ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ കൂടി ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.  തിങ്കളാഴ്ച നിപ സ്ഥിരീകരിച്ച നഴ്‌സിനെ പരിചരിച്ചവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായത്.

Also Read: കൽക്കരി കുംഭകോണ കേസിൽ എസ്‌കെഎസ് ഇസ്പാറ്റ് & പവർ ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടർ ദീപക് ഗുപ്തയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷം തടവും പിഴയും

രോഗബാധിതരായ നഴ്സുമാരുമായി സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഡോക്‌ടർമാർ, നഴ്‌സുമാർ, ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർ എന്നിങ്ങനെ 120 ഓളം പേരെ കണ്ടെത്തി ഐസൊലേഷനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ നിപ അബ്‌ദിച്ച രണ്ടു നഴ്‌സുമാരുടെയും ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. അതിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്ന ആൾ കോമയിലാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

നിപ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സംസ്ഥാനം സജ്ജമാണെന്നും പരിശോധനാ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പശ്ചിമബംഗാൾ ആരോഗ്യവിഭാഗം സെക്രട്ടറി സ്വരൂപ് നിഗം പറഞ്ഞു.

Also Read: മകര രാശിയിൽ ശുക്ര-ബുധ സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കും ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!

എന്താണ് ഈ നിപ?

നിപ എന്നത് ഒരു ജന്തുജന്യ വൈറസ് രോഗമാണ്. വവ്വാലുകളും പന്നികളുമാണ് ഈ വൈറസിന്റെ സ്വാഭാവിക വാഹകർ. നിപ വൈറസ് ബാധയുള്ള വവ്വാലുകളിൽ നിന്നോ പന്നികളിൽ നിന്നോ രോഗം മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാം. വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ രോഗിയുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും ഈ രോഗം പകരും. വൈറസ് ബാധയുള്ള വവ്വാലുകളുടെ കാഷ്ഠം, ഉമിനീർ, മൂത്രം കലർന്ന പാനീയങ്ങളും വവ്വാൽ കടിച്ച പഴങ്ങളും മറ്റും കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ രോഗം പകരാം. രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നാല് മുതൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാം. രക്തം, മൂത്രം, തൊണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള സ്രവം, നട്ടെല്ലിൽനിന്ന് കുത്തിയെടുത്ത സുഷുമ്നാസ്രവം എന്നിവ പരിശോധനക്കായി അയക്കുന്നു.

