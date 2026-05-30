/Terrorists Arrested: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വൻ ആക്രമണ പദ്ധതികൾ; ഭീകരവാദ ബന്ധമുള്ള ഒമ്പത് പേർ പിടിയിൽ

Terrorists Arrested In Delhi: പ്രതികളിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ ആയുധങ്ങളും ഹാൻഡ് ഗ്രനേഡുകളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ആരാധനാലയങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിട്ട ഒൻപത് പേരെ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പാകിസ്ഥാന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഐ.എസ്.ഐ, മുംബൈയിലെ ഭീകരവാദ ബന്ധമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. വളരെ കൃത്യമായ രഹസ്യവിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രതികളെ ദീർഘനാളായി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് സ്പെഷ്യൽ സെൽ നിർണായക ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത്.
ആയുധ ശേഖരവും നേപ്പാൾ ബന്ധവും
അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ ആയുധങ്ങളും ഹാൻഡ് ഗ്രനേഡുകളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഇതോടെ വലിയൊരു ആക്രമണ പദ്ധതിയാണ് ഒഴിവാക്കാനായത്. പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധമുള്ള ഹാൻഡ്ലർമാരുടെയും മുംബൈ അധോലോകത്തിലെ ചില വ്യക്തികളുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള സഹായം ലഭിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായവരിൽ ചിലർ നേപ്പാൾ സ്വദേശികളാണെന്നും ഇവർ ഈ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ആക്രമണം നടത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത് തന്ത്രപ്രാധന സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഡൽഹിയിലെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലകൾ, സുരക്ഷാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രമുഖ ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഭീകരരുടെ ലക്ഷ്യം. "കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയും രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സംഘത്തെ പിടികൂടിയത്. ഇവരെ കുറച്ചുകാലമായി പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു" എന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. സംഘത്തിൽ നിന്ന് മാരകായുധങ്ങളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തതിലൂടെ വലിയൊരു ആക്രമണമാണ് തടയാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിപുലമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു
ഈ ഭീകരവാദ ശൃംഖലയ്ക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പണം ലഭിക്കുന്നത്, ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്, ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് നൽകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഡൽഹി പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ സെൽ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി.
വിദേശത്തുള്ള ഇവരുടെ സഹായികൾ, പ്രാദേശികമായി ഇവർക്ക് പിന്തുണ നൽകിയവർ, ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും എത്തിച്ചു നൽകിയ ഉറവിടങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പോലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളികളായ മറ്റ് വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തലസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത
ഭീകരർ പിടിയിലായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും (എൻസിആർ) നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും സംശയാസ്പദമായ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും പോലീസിനും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കും അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.