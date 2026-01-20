English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nitin Nabin: ബിജെപിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റ് നിതിൻ നബിൻ

Nitin Nabin: ജെപി നഡ്ഡയുടെ പിൻഗാമിയായാണ് 45-കാരനായ നിതിൻ നബിൻ ചുമതലയേറ്റത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 20, 2026, 05:01 PM IST
  • ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അധ്യക്ഷനായാണ് നിതിൻ എത്തുന്നത്.
  • വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് നിതിൻ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

Nitin Nabin: ബിജെപിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റ് നിതിൻ നബിൻ

ബിജെപിയുടെ പുതിയ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി നിതിൻ നബിൻ ചുമതലയേറ്റു. ജെപി നഡ്ഡയുടെ പിൻഗാമിയായാണ് 45-കാരനായ നിതിൻ നബിൻ ചുമതലയേറ്റത്. ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അധ്യക്ഷനായാണ് നിതിൻ എത്തുന്നത്. വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് നിതിൻ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയടക്കമുള്ള ഉന്നത നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നിതിൻ ചുമതലയേറ്റത്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് നിതിനെ ബിജെപിയുെട ദേശീയ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചത്. പിന്നാലെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റായി തിര‍ഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.

