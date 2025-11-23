English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • B R Gavai: വിരമിക്കലിനുശേഷം ഔദ്യോഗിക പദവി വഹിക്കില്ല; ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബിആർ ഗവായ്

B R Gavai: വിരമിക്കലിനുശേഷം ഔദ്യോഗിക പദവി വഹിക്കില്ല; ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബിആർ ഗവായ്

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന കാലയളവിൽ തനിക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 23, 2025, 04:00 PM IST
  • തൻ്റെ കാലയളവിൽ വനിതാ ജഡ്ജിയായി പല നാമനിർദ്ദേശവും വന്നിരുന്നെങ്ങിലും നിയമനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൊളീജിയത്തിന് ഐക്യമായി തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
  • ചില ബില്ലുകൾ പാസാക്കാൻ ഒരു മാസം മതിയെങ്കിലും, എല്ലാ ബില്ലുകളിലും ഇത് പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Read Also

  1. Chandigarh:ചണ്ഡീഗഡിനെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കാൻ നീക്കം; വിവാദമായതോടെ അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

Trending Photos

Veg Curry Recipe: 20 മിനിറ്റിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി റെഡി: എളുപ്പവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കൂ!
6
Veg Curry Recipe
Veg Curry Recipe: 20 മിനിറ്റിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി റെഡി: എളുപ്പവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കൂ!
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണവില, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണവില, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
Gold Rate Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
7
Gold rate
Gold Rate Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
Mars Transit 2025: ഡിസംബർ ആദ്യവാരം ചൊവ്വ ധനു രാശിയിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഭാ​ഗ്യം!
5
Mars Transit
Mars Transit 2025: ഡിസംബർ ആദ്യവാരം ചൊവ്വ ധനു രാശിയിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഭാ​ഗ്യം!
B R Gavai: വിരമിക്കലിനുശേഷം ഔദ്യോഗിക പദവി വഹിക്കില്ല; ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബിആർ ഗവായ്

ഡൽഹി: സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ബി ആർ ഗവായ് ഇന്ന് വിരമിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന കാലയളവിൽ തനിക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിരമിക്കലിനു ശേഷം ഔദ്യോഗിക പദവി വഹിക്കാൻ താത്പര്യമില്ലെന്നും, ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഗവായ് വ്യക്തമാക്കി. 

Add Zee News as a Preferred Source

രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസിൽ തൻ്റെ നിലപാട് ഗവായ് വ്യക്തമാക്കി. സയപരിധി നൽകാൻ സുപ്രീംകോടതിക്ക് ആകില്ലെന്നെന്ന്  അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരോ തർക്കവും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും, അതിനാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗവർണർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിതക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ചില ബില്ലുകൾ പാസാക്കാൻ ഒരു മാസം മതിയെങ്കിലും, എല്ലാ ബില്ലുകളിലും ഇത് പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

തൻ്റെ കാലയളവിൽ വനിതാ ജഡ്ജിയായി പല നാമനിർദ്ദേശവും വന്നിരുന്നെങ്ങിലും നിയമനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൊളീജിയത്തിന് ഐക്യമായി തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

B R GavaiCJI

Trending News