B R Gavai: വിരമിക്കലിനുശേഷം ഔദ്യോഗിക പദവി വഹിക്കില്ല; ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബിആർ ഗവായ്

ഡൽഹി: സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ബി ആർ ഗവായ് ഇന്ന് വിരമിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന കാലയളവിൽ തനിക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിരമിക്കലിനു ശേഷം ഔദ്യോഗിക പദവി വഹിക്കാൻ താത്പര്യമില്ലെന്നും, ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഗവായ് വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസിൽ തൻ്റെ നിലപാട് ഗവായ് വ്യക്തമാക്കി. സയപരിധി നൽകാൻ സുപ്രീംകോടതിക്ക് ആകില്ലെന്നെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരോ തർക്കവും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും, അതിനാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗവർണർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിതക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ചില ബില്ലുകൾ പാസാക്കാൻ ഒരു മാസം മതിയെങ്കിലും, എല്ലാ ബില്ലുകളിലും ഇത് പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
തൻ്റെ കാലയളവിൽ വനിതാ ജഡ്ജിയായി പല നാമനിർദ്ദേശവും വന്നിരുന്നെങ്ങിലും നിയമനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൊളീജിയത്തിന് ഐക്യമായി തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
