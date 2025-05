India Pakistan war: 'കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ഇടപെടൽ അനുവദിക്കില്ല, ചർച്ച നടന്നത് ഡിജിഎംഒ തലത്തിൽ മാത്രം'; വിദേശകാര്യ വക്താവ്

കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ഇടപെടൽ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം

കശ്മീരിലെ ഏക വിഷയം പാക് അധീന കശ്മീർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറുക എന്നതാണ്. ചർച്ച നടന്നത് ഡിജിഎംഒ തലത്തിൽ മാത്രണാമെന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ സൈനീക ശക്തി മനസിലാക്കിയാണ് പാകിസ്താൻ സൈനിക നീക്കം നിർത്തിയത്. ഇന്ത്യയുടെ നയം പല ലോക നേതാക്കളും പാകിസ്താനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ ആരും മധ്യസ്ഥ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല. സംഘർഷം തീർക്കാൻ ആദ്യം താല്പര്യം അറിയിച്ചത് പാകിസ്താൻ. അമേരിക്ക നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ വ്യാപാരം ചർച്ചയായിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യവക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.

#WATCH | Delhi: MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "We have a long-standing national position that any issues pertaining to the Union Territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. The outstanding… pic.twitter.com/gsbwsFF36l

