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Kashmir Cloudburst: മേഘവിസ്‌ഫോടനവും മിന്നൽപ്രളയവും മണ്ണിടിച്ചിലും; കശ്മീരിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും അതീവ ജാഗ്രത

മേഘവിസ്‌ഫോടനവും മണ്ണിടിച്ചിലിനെയും തുടർന്ന് കശ്മീരിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ഉൾപ്പെടെ ജാ​ഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകി.

Written ByKarthika V
Published: Jul 06, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:55 PM IST
Kashmir Cloudburst: മേഘവിസ്‌ഫോടനവും മിന്നൽപ്രളയവും മണ്ണിടിച്ചിലും; കശ്മീരിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും അതീവ ജാഗ്രത
Image Credit: Kashmir Cloudburst | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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