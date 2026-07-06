ശ്രീനഗർ: കശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാറിൽ മേഘവിസ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് കനത്ത മഴ. അതിശക്തമായ മഴയിൽ ദേശീയപാത തടസപ്പെട്ടു, വാഹനങ്ങൾ ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞു. ജമ്മു-കിഷ്ത്വാർ ദേശീയപാത 244-ൽ പ്രേംനഗറിൽ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിലച്ച സ്ഥിതിയാണ്. നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് മിന്നൽ പ്രളയത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞത്.
ചെനാബ് നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള 540 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ക്വാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പ്രദേശം ചെളിയും വെള്ളവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാലവർഷം കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിച്ചതോടെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴ നാശം വിതച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി അതിശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്, മണ്ണിടിച്ചിലുമുണ്ടായി. 9 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. മാൻകുർദിൽ ഉണ്ടായ അപകടങ്ങളിൽ ആറ് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. പൂണെയിലെ പത്താൻ ഗ്രാമത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മണ്ണിടിച്ചിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുനന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ റെഡ് അലർട്ടാണുള്ളത്. മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ അളകനന്ദ നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയും നദീതീരത്തുള്ള 15 അടി ഉയരമുള്ള ശിവപ്രതിമ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാകുകയും ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്രയിലും കശ്മീരിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു. പലസ്ഥലങ്ങളിലും മണ്ണിടിച്ചിലിനും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകി.
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