  • Nawgam Police Station Explosion: നൗഗാം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഫോടനം: മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാർ 10 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു

നൗഗാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാർ 10 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 16, 2025, 12:37 PM IST
  • ജമ്മു കശ്മീർ ആരോഗ്യമന്ത്രി സക്കീന ഇറ്റൂ, നൗഗാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആകസ്മികമായുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച് അനുശോചനം അറിയിച്ചു.
  • അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകും.

ഡൽഹി: നൗഗാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാർ 10 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നാണ് ധനസഹായം നൽകുക.
കൂടാതെ അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ അറിയിച്ചു.

'ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെയും അടിയന്തര സഹായത്തിന്റെയും ഭാഗമായി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപ വീതവും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതവും ധനസഹായം നൽകും' എന്ന് ഒമർ അബ്ദുള്ള അറിയിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീർ ആരോഗ്യമന്ത്രി സക്കീന ഇറ്റൂ, നൗഗാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആകസ്മികമായുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച് അനുശോചനം അറിയിച്ചു. ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ പരിക്കേറ്റവരെയും സന്ദർശിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11:20 ഓടെയാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. 'വൈറ്റ് കോളർ' ഭീകരവാദ മൊഡ്യൂൾ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഫോടന വസ്തുക്കളുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. 

