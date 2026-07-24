ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും പിന്നാലെ ദേശീയ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയിൽ (എൻടിഎ) നിർണായക നടപടിയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. എൻടിഎയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിച്ചുപണിയാണ് നടന്നത്. നടപടിയുടെ ഭാഗമായി 47 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ കൂടുതൽ അച്ചടക്കനടപടികൾ വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.
വെറും വ്യക്തിഗത മാറ്റങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനരീതിയിലും ഘടനയിലും സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇതിനായി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ധസമിതി സമർപ്പിച്ച നിർദേശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിലവിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ സുതാര്യത തിരികെക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് മുൻഗണന.
പരീക്ഷകൾക്കായി ബാഹ്യ ഏജൻസികൾക്ക് കരാർ നൽകുന്ന നിലവിലെ രീതിയിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും പുതിയൊരു പരീക്ഷാസംവിധാനം നിലവിൽ കൊണ്ടുവരാനും തീരുമാനം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ പിഴവുകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വർധിപ്പിക്കാനും ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
നീറ്റ് യുജിക്ക് പുറമേ ജെഇഇ മെയിൻ, സിയുഇടി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ദേശീയ പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതലയും നിർവഹിക്കുന്നത് എൻടിഎ ആണ്. ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ജനരോഷം കണക്കിലെടുത്ത്, അടുത്ത ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് അധികൃതർ.
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