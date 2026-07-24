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Neet exam paper leak: എൻടിഎയിൽ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ; 47 ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിട്ടു

National testing agency: എൻടിഎയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിച്ചുപണിയാണ് നടന്നത്. നടപടിയുടെ ഭാഗമായി 47 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 24, 2026, 11:55 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:55 PM IST
Neet exam paper leak: എൻടിഎയിൽ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ; 47 ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിട്ടു
Image Credit: NTA | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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