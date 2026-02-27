English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • O Panneerselvam Joins DMK: തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒ പനീർശെൽവം ഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നു

O Panneerselvam Joins DMK: തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒ പനീർശെൽവം ഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നു

Tamil Nadu Assembly Election 2026: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 27, 2026, 11:12 AM IST
  • തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും അണ്ണാ ഡിഎംകെ മുതിർന്ന നേതാവുമായിരുന്ന ഒ പനീർസെൽവം ഡിഎംകെയിൽ
  • നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണിതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ

Read Also

  1. Tamil Nadu Assembly Election 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപേ എൻഡിഎക്ക് തിരിച്ചടി; വിജയകാന്തിന്റെ പാർട്ടി ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ

Trending Photos

Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Virosh Wedding: &#039;എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി&#039;; വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട
9
Virosh Wedding
Virosh Wedding: 'എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി'; വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട
Virosh Wedding: വിവാഹത്തിന് മുൻപേ മരുമകൾക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്മാനം! രശ്മികയെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ കുടുംബം വരവേറ്റത് ഇങ്ങനെ..
7
Vijay Deverakonda
Virosh Wedding: വിവാഹത്തിന് മുൻപേ മരുമകൾക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്മാനം! രശ്മികയെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ കുടുംബം വരവേറ്റത് ഇങ്ങനെ..
O Panneerselvam Joins DMK: തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒ പനീർശെൽവം ഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നു

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും അണ്ണാ ഡിഎംകെ മുതിർന്ന നേതാവുമായിരുന്ന  ഒ പനീർസെൽവം ഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണിതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപേ എൻഡിഎക്ക് തിരിച്ചടി; വിജയകാന്തിന്റെ പാർട്ടി ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ

എടപ്പാടി കെ പളനി സ്വാമിയെ നേരിടാൻ ഡിഎംകെയിൽ ചേരുന്നതെന്ന് ഒപിഎസ് പറഞ്ഞതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും രാവിലെ ഡിഎംകെ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് ഒപിഎസ് ഡിഎംകെ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. വലിയ സ്വീകരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒപിഎസിനു ലഭിച്ചത്. ഇനി നിലവിലുള്ള എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കും. 

Also Read: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക

റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തേനിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റുകൾ ഡിഎംകെ ഒപിഎസ് സംഘത്തിന് നൽകിയേക്കുമെന്നാണ്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിനുമായി പനീർശെൽവം കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതായി നേരെത്തെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു. പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുരട്ടത്താക്കപ്പെട്ട ശേഷം അണ്ണാ ഡിഎംകെയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നടന്നില്ല.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Tamil NaduTamil Nadu Assembly Election 2026DMKTamil Nadu Assembly Election. O PaneerselvamStalin

Trending News