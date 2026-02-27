O Panneerselvam Joins DMK: തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒ പനീർശെൽവം ഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നു

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും അണ്ണാ ഡിഎംകെ മുതിർന്ന നേതാവുമായിരുന്ന ഒ പനീർസെൽവം ഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണിതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
എടപ്പാടി കെ പളനി സ്വാമിയെ നേരിടാൻ ഡിഎംകെയിൽ ചേരുന്നതെന്ന് ഒപിഎസ് പറഞ്ഞതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും രാവിലെ ഡിഎംകെ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് ഒപിഎസ് ഡിഎംകെ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. വലിയ സ്വീകരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒപിഎസിനു ലഭിച്ചത്. ഇനി നിലവിലുള്ള എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കും.
റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തേനിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റുകൾ ഡിഎംകെ ഒപിഎസ് സംഘത്തിന് നൽകിയേക്കുമെന്നാണ്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിനുമായി പനീർശെൽവം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായി നേരെത്തെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു. പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുരട്ടത്താക്കപ്പെട്ട ശേഷം അണ്ണാ ഡിഎംകെയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നടന്നില്ല.
