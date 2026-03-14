Oman Drone Attack: ഒമാനിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യക്കാർ; സ്ഥിരീകരിച്ച് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ട ആക്രമണത്തിൽ 11 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 14, 2026, 05:23 AM IST
  • പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് കരയിൽ വച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.
  • ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ മന്ത്രാലയം അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

ന്യൂഡൽഹി: ഒമാനിലെ വ്യവസായ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സോഹാർ ന​ഗരത്തിലെ വ്യവസായ മേഖലയിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് കരയിൽ വച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ മന്ത്രാലയം അനുശോചനം അറിയിച്ചു. 

ആകെ 11 പേർക്ക് ആ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതിൽ 10 പേരും ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നാണ് വിവരം. പരിക്കേറ്റ അഞ്ചുപേർ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ആശുപത്രി വിട്ടു. ബാക്കിയുള്ളവർ പ്രാദേശിക ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അസീം മഹാജൻ അറിയിച്ചു. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല. മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് 200 കിലോമീറ്റർ മാറിയുള്ള അൽ അവഹി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയിലാണ് ഡ്രോണുകൾ പതിച്ചത്.

അതേസമയം ഇറാഖിലെ ബസ്രയ്ക്ക് സമീപം 'സേഫ്‌സീ വിഷ്ണു' എന്ന കപ്പൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 15 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കപ്പലിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം ദിനംപ്രതി രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

